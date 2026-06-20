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Seçmenlerin merakla beklediği son anket yayınlandı: İşte sonuçlar

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Seçmenlerin merakla beklediği son anket yayınlandı: İşte sonuçlar

Kamuoyu araştırmaları, seçmenin sorunların çözümünde en fazla güvendiği siyasi aktörün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğunu ortaya koydu.

#1
Foto - Seçmenlerin merakla beklediği son anket yayınlandı: İşte sonuçlar

AK Parti kulislerinde, son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, yılbaşından bu yana AK Parti’ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış gözlemleniyor.

#2
Foto - Seçmenlerin merakla beklediği son anket yayınlandı: İşte sonuçlar

Özellikle vatandaşlara yöneltilen “Bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” ve “Bu sorunları kim çözebilir?” sorularına verilen cevaplarda AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer alıyor.

#3
Foto - Seçmenlerin merakla beklediği son anket yayınlandı: İşte sonuçlar

Parti kaynakları, son altı aylık süreçte bu başlıklarda elde edilen verilerin aylık bazda istikrarlı şekilde yükseldiğine dikkat çekiyor. Araştırmalarda vatandaşın en önemli gündem maddesinin ise ekonomi olduğu görülüyor.

#4
Foto - Seçmenlerin merakla beklediği son anket yayınlandı: İşte sonuçlar

Hayat pahalılığı, enflasyon ve alım gücüyle ilgili sorunlar seçmenin öncelikli başlıkları arasında yer alırken, AK Parti kurmayları ekonomik göstergelerde yaşanacak iyileşmenin siyasi tablodaki değişimi daha da hızlandırabileceği değerlendirmesini yapıyor.

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