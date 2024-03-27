2024-03-27 15:05:00 Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak
Resul Tosun, rahmetli Necmettin Erbakan Hoca’nın isminin arkasına sığınarak siyaset yapıp Başkan Tayyip Erdoğan’ı yıpratmaya çalışan Yeniden Refah Partisi’ni, isim vermeden çok sert sözlerle eleştirdi. IMF ile olan bağların kesilmesi, Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami inşası, savunma sanayiindeki yerlileşme çalışmaları ve Türkiye'nin bölgesel güç olarak konumlanması gibi önemli adımların Erdoğan döneminde atıldığına dikkat çeken Tosun, Star’daki yazısında özetle şunları kaydetti: