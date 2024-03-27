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Medya
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Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

2024-03-27 15:05:00
Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Resul Tosun, rahmetli Necmettin Erbakan Hoca’nın isminin arkasına sığınarak siyaset yapıp Başkan Tayyip Erdoğan’ı yıpratmaya çalışan Yeniden Refah Partisi’ni, isim vermeden çok sert sözlerle eleştirdi. IMF ile olan bağların kesilmesi, Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami inşası, savunma sanayiindeki yerlileşme çalışmaları ve Türkiye'nin bölgesel güç olarak konumlanması gibi önemli adımların Erdoğan döneminde atıldığına dikkat çeken Tosun, Star’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

1
#1
Foto - Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

“(…) Rahmetli Erbakan hocanın isminin arkasına sığınarak siyaset yapıp Başkan Erdoğan'ı yıpratmaya çalışanların aslında Erbakan hocanın hedeflerini bir bir gerçekleştiren iradeye karşı çıktıklarını kendileri de pek âlâ biliyorlar.

#2
Foto - Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Siyasi hırs ve hesaplar(!) gözlerini kör etmiş maalesef! Soralım bakalım, Erbakan hocanın koyduğu IMF hedefini kim gerçekleştirdi? Başkan Erdoğan! Ayasofya'nın ibadete açılması hedefini kim gerçekleştirdi? Başkan Erdoğan! Taksim'e cami inşa edilmesi hedefini kim gerçekleştirdi? Başkan Erdoğan!

#3
Foto - Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Kapatılan İmam Hatip Liselerini kim yaygınlaştırdı? Başkan Erdoğan! Başörtüsüne ordu polis yargı dâhil tüm kamu kurumlarında özgürlüğü kim sağladı? Başkan Erdoğan! Savunma sanayiinde yerli üretimi kim sağladı? Başkan Erdoğan!

#4
Foto - Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Türkiye'yi tartışmasız bölgesel güç ve kimi alanlarda küresel güç haline getirip lider ülke konumuna kim yükseltti? Başkan Erdoğan! Vesayet sistemini ortadan kaldırıp rahmetli Erbakan'ı boncuk boncuk terletenlere kim hesap sorup yargılattı? Başkan Erdoğan! Siyonizm'in dünyada en çok nefret ettiği lider kim? Başkan Erdoğan! Siyonizm'in uşağı FETÖ'nün nefret ettiği ve yıkmaya çalıştığı lider kim? Başkan Erdoğan!

#5
Foto - Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Hülasa, laf ile ve Milli Görüş'ün hasımlarının ekmeğine yağ sürülerek Erbakan hocanın yoluna girilmediğini hakiki Milli Görüşçüler görüyor ve biliyor. Tıpkı 14 Mayıs'ta merhum Erbakan'ın gerçek takipçisi olan Başkan Erdoğan'ı destekledikleri gibi 31 Mart seçimlerinde de aynı sağduyuyu göstereceklerini kamuoyu araştırmalarında net olarak görüyoruz! 'Erbakan hoca hayatta olsaydı Kurum'u desteklerdi' diyenlerin disipline sevk edilmesine de gerçek Milli Görüşçüler sandıkta cevap verecektir inşallah!”

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