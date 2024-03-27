Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Türkiye'yi tartışmasız bölgesel güç ve kimi alanlarda küresel güç haline getirip lider ülke konumuna kim yükseltti? Başkan Erdoğan! Vesayet sistemini ortadan kaldırıp rahmetli Erbakan'ı boncuk boncuk terletenlere kim hesap sorup yargılattı? Başkan Erdoğan! Siyonizm'in dünyada en çok nefret ettiği lider kim? Başkan Erdoğan! Siyonizm'in uşağı FETÖ'nün nefret ettiği ve yıkmaya çalıştığı lider kim? Başkan Erdoğan!