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Medya
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Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

2023-12-21 15:03:59
Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir yönetimindeki beceriksizlikler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi gündemde öne çıkan tartışmaları ve İYİ Parti içinde yaşanan istifalar, Türkiye'nin siyasi arenası içinde yeni bir dönemeci işaret etmeye başladı. AK Parti'nin bu süreçte tuzağa gelmemesi gerektiği uyarısında bulunan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler ise “İmamoğlu İstanbul'un konuşulmasını istemiyor. AK Parti ısrarla İstanbul'u konuşmalı” dedi. Güler, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

“İstanbul'un hali perişan! İYİ Parti'nin de! İmamoğlu istiyor ki İstanbul'un değil, İYİ Parti'nin hali konuşulsun. İETT'nin hali, İSKİ'nin hali, İSPARK'ın hali konuşulmasın. Belediye borç batağına saplanmış, israf almış başını gitmiş... Bunlar konuşulmasın! Ya ne konuşulsun? İYİ Parti! İstanbul'da yollar köstebek yuvası gibi, otobüslerin lastiği kabak freni patlak... Hiçbir vaadini yerine getirmemiş! Ne deprem, ne kentsel dönüşüm! Sosyal tesisler birer ikişer kapatılmış, BELTUR iflasın eşiğine gelmiş! İETT fazladan iki buçuk milyar lira borçlanmış! Borcu sekiz milyar lirayı aşmış! İSPARK batmış!

#2
Foto - Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

İstanbul su sıkıntısıyla karşı karşıya! Trafik haşat, ulaşım berbat! Ne yeşil bıraktı ne ağaç! Ama İYİ Parti konuşulsun! Meral Akşener'e dünkü yazımda bazı tavsiyelerde bulunmuştum bugün bir yenisini daha ekleyeyim. Meral Hanım dün kameralar karşısına geçip isim vermeden İmamoğlu'nu hedefe koydu. 'Madem savaş isteniyor, varım' dedi. İYİ Parti'ye yönelik 'kurumsal bir operasyon' çekildiğini söyledi. CHP'yi mi İYİ Parti'yi mi kastetti bilmiyorum. Her ikisi de olabilir. Oyunu da operasyonu da gördüğünü söyledi.

#3
Foto - Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

Eyvallah! Peki İmamoğlu'nun bu savaş üzerinden aynı zamanda beceriksizliğini de perdelemeye çalıştığını gördü mü? Tavsiyem odur ki buna dikkat etmeli. İmamoğlu'nun arkasındaki siyasi akıl bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. 'İmamoğlu'nun arkasındaki akıl' diyorum zira bu işler İmamoğlu'nun düşünüp, tasarlayabileceği işler değil. O sadece faturasını ödüyor. Ne de olsa parası çok. Fonladığı Saraçhane Medyası da İYİ Parti'ye çekilen operasyonların bir parçası. Demem o ki aynı zamanda şu Saraçhane Medyası'na da bir odaklansın. Neyse! Akşener'in İmamoğlu'nu hedef alan bu çıkışına muhatabından cevap gecikmedi. İmamoğlu isim vermeden Akşener'i hedef alıp "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" dedi. Ağır konuştu. Tüm bunlar olurken İYİ Parti'den istifalar ve görevden almalar devam ediyordu. İstifa edenlerin alayı 'İmamoğlu'nun kazanması için istifa ettiklerini' söylediler. Şaka gibi.

#4
Foto - Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

Gelelim biz şimdi asıl mevzuya. Akşener şu saatten sonra ne yapacak? Nasıl bir hamle ortaya koyacak? Bana kalırsa İmamoğlu'nun taktiğini uygulayacak. Şimdilik bu kadar! Ve son bir not. AK Parti'nin de bu süreçte tuzağa gelmemesi gerekiyor. İmamoğlu İstanbul'un konuşulmasını istemiyor. AK Parti ısrarla İstanbul' u konuşmalı. Israrla!”

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