Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı

Eyvallah! Peki İmamoğlu'nun bu savaş üzerinden aynı zamanda beceriksizliğini de perdelemeye çalıştığını gördü mü? Tavsiyem odur ki buna dikkat etmeli. İmamoğlu'nun arkasındaki siyasi akıl bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. 'İmamoğlu'nun arkasındaki akıl' diyorum zira bu işler İmamoğlu'nun düşünüp, tasarlayabileceği işler değil. O sadece faturasını ödüyor. Ne de olsa parası çok. Fonladığı Saraçhane Medyası da İYİ Parti'ye çekilen operasyonların bir parçası. Demem o ki aynı zamanda şu Saraçhane Medyası'na da bir odaklansın. Neyse! Akşener'in İmamoğlu'nu hedef alan bu çıkışına muhatabından cevap gecikmedi. İmamoğlu isim vermeden Akşener'i hedef alıp "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" dedi. Ağır konuştu. Tüm bunlar olurken İYİ Parti'den istifalar ve görevden almalar devam ediyordu. İstifa edenlerin alayı 'İmamoğlu'nun kazanması için istifa ettiklerini' söylediler. Şaka gibi.