2023-12-21 15:03:59 Seçimlere haftalar kala AK Parti’ye çok büyük tuzak! Görüyor musunuz siz şu uyanıklığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir yönetimindeki beceriksizlikler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi gündemde öne çıkan tartışmaları ve İYİ Parti içinde yaşanan istifalar, Türkiye'nin siyasi arenası içinde yeni bir dönemeci işaret etmeye başladı. AK Parti'nin bu süreçte tuzağa gelmemesi gerektiği uyarısında bulunan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler ise “İmamoğlu İstanbul'un konuşulmasını istemiyor. AK Parti ısrarla İstanbul'u konuşmalı” dedi. Güler, yazısında şunları kaydetti: