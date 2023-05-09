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Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

2023-05-09 10:04:39
Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

14 Mayıs'a günler kala dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye'deki seçimler sonrası ise uluslararası alanda pek çok ülkenin endişesi kendilerine ne olacağı. Oldukça önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin başta Rusya-Ukrayna ilişkileri olmak üzere dünyadaki pek çok süreçte etkili olması yabancı basının "Türkiye'deki seçimler niçin dünyanın en önemli seçimi?" sorusunu sormasına neden oluyor.

#1
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın yakından takip ettiği bir durum halini aldı. Daha aylar öncesinden dünyanın önde gelen uluslararası haber ajansları seçimin dünya için önemli olduğuna dikkat çekmişti.

#2
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Bu sabah da uluslararası ajansların manşetlerini Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler süsledi. Türkiye'deki seçimlerle ilgili hemen hemen her gün bir analize yer veren Yunan basınında yine bir haber vardı.

#3
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Haberde, Türkiye'de seçimin sonucu ne olursa olsun Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin değişmeyeceğine dikkat çekildi.

#4
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Haberin devamında "Sorun iktidardaki şahıslardan çok daha eskilere dayanan bir durum. İsmi koyulmayan bir Soğuk Savaş var" denildi.

#5
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Dün akşam saatlerinde ise yabancı basında halen Büyük İstanbul mitinginden bahsediliyordu. Bir haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden bir hafta önce İstanbul'da güçlü bir miting düzenledi" denildi.

#6
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Reuters ise yayımladığı bir haberde Türkiye'deki seçimlerin önemli isimlerine yer verdi.

#7
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Başka bir haberinde ise Reuters, Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili "Erdoğan, muhalafeti provokasyon yapmakla suçluyor" başlığını attı.

#8
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Alman gazetesi Bild ise seçim kampanyasında 'çılgınlıkların' olduğuna dikkat çekerek Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu 'ayyaş' olmakla suçladığından bahsetti.

#9
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Washington Post ise dün yayımladığı bir haberinde Türkiye'de Erdoğan'ın halen çok güçlü olduğuna vurgu yaparak "Türkiye, Erdoğan'ı üzmez" analizinde bulundu.

#10
Foto - Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

CNN ise seçim sonrasında neler olabileceğine yönelik analizlerde bulundu. Gazete, özellikle İsveç-NATO meselesi ile Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde durdu.

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