Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, seçimlere saatler kala ilginç bir iddiayı ortaya attı. Ocak ve Şubat aylarında İstanbul’a 56 bin 430 İngiliz, 41 bin 472 de Amerikalı geldiğini belirten Şahin, “Kışın soğuğunda bu kadar Amerikalı ve İngiliz sadece kültür turizmi için Türkiye’ye geliyor olabilir mi? İçlerinde istihbarat çalışması yapsın, etki ajanı olarak ortalığı karıştırsın diye gönderilenler de var mıdır acaba?” diye sordu. Şahin, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: