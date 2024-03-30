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Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

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Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

2024-03-30 12:19:00
Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, seçimlere saatler kala ilginç bir iddiayı ortaya attı. Ocak ve Şubat aylarında İstanbul’a 56 bin 430 İngiliz, 41 bin 472 de Amerikalı geldiğini belirten Şahin, “Kışın soğuğunda bu kadar Amerikalı ve İngiliz sadece kültür turizmi için Türkiye’ye geliyor olabilir mi? İçlerinde istihbarat çalışması yapsın, etki ajanı olarak ortalığı karıştırsın diye gönderilenler de var mıdır acaba?” diye sordu. Şahin, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

“(…) Amerikalılar ezelden beri pek bir sever bizi.. Hele de kıdemli istihbaratçılarının ayrı bir muhabbeti vardır ülkemize. Sadece onlar değil, İngilizler de düşkündür bize. Öyle olmasa İstanbul her seçimden önce İngiliz ve ABD’lilerin akınına uğrar mıydı?

#2
Foto - Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

Ocak ve Şubat aylarında İstanbul’a gelen İngiliz sayısı 56 bin 430.. Amerikalı sayısı 41 bin 472! Ne ilginçtir ki, 14 Mayıs 2023’teki seçimden iki ay önce de İstanbul’a gelen İngiliz ve ABD’li turist sayısında patlama yaşanmış. O dönemde 52 bin 625 Amerikalı, 43 bin 700 İngiliz turist olarak ayak basmış ülkemize. İncirlik Üssüne inen Amerikalılar hariç!

#3
Foto - Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

Kışın soğuğunda bu kadar Amerikalı ve İngiliz sadece kültür turizmi için Türkiye’ye geliyor olabilir mi? İçlerinde istihbarat çalışması yapsın, etki ajanı olarak ortalığı karıştırsın diye gönderilenler de var mıdır acaba? İnsanın aklına her türlü ihtimal geliyor.

#4
Foto - Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

(…) Batı dünyası için Türkiye dün olduğu gibi bugün de sadece Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Her seçimden önce etki ajanlarını, casuslarını Türkiye’ye yollama sebeplerinden biri de bu. Kendilerine kullanışlı aparat arıyorlar. Acı ama gerçek... Buluyorlar da.”

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Yorumlar

Mesut Sarp

Hmm bu çok düşündürücü. Amerikalılar istediğini sectirir. Bu sefer gündemde İmamoğlu mu? Olamaz çünkü İmamoğlu kanal projesi karşıtı. Amerika gemilerini Karadeniz'e boğaz kontrolü altında çıkarmak istemiyor. O zaman Kurumu destekleyecekler.
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