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Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

2023-05-15 13:41:08
Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

#1
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

6'lı koalisyon masasının kurulduğu günden bu yana HDP'yi masanın yedeğinde tutma çabası başta olmak üzere birçok adımında büyük kopuşlara neden olan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinin en büyük kaybedeni olurken İslam düşmanlığıyla malum CHP'yi de kaybedenler kulübünde ilk sıraya yazdırdı.

#2
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

Deniz Baykal'ın kaset komplosuyla indirildiği CHP Genel Başkanlığına geldiği günden bu yana girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bu kez de yaptığı ittifak ve dağıttığı koltuklarla CHP'nin milletvekili sayısını bir öncesi döneme göre 36 daha eksiltti. İşte CHP'den 7'li koalisyonun küçük ortaklarına hediye edilen kadrolar ve CHP'nin yeni meclis aritmetiğindeki son hali…

#3
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

#4
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

#5
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

SOFRA KURUYORUM DEDİ ORTAKLARINA CHP'Yİ YEDİRDİ Seçim sürecinde masa ve helalleşme söylemlerinden istediği karşılığı alamayan ve Müslüman Anadolu’yu kandıramayan Kılıçdaroğlu daha sonra 'Halil İbrahim Sofrası' şeklinde isimlendirmeye başladığı koalisyon grubunu bir arada tutabilmek için CHP'lileri çileden çıkartan tavizler verdi. Oyları 0.1 bile olmayan küçük ortaklara 10'ar 10'ar sandalye dağıtan CHP Genel Başkanı tartışmalı isimleri CHP listelerinden aday yapmaktan da geri durmadı.

#6
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

"HESAP UZMANIYIM" DEMİŞTİ; HESAP MİLLETTEN DÖNDÜ Her fırsatta hesap uzmanı olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmak uğruna yaptığı birbirine benzemez birçok grupla olan işbirliğini sürdürebilmek için çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekilliği dağıtınca ortaya çıkan tablo CHP'yi karıştıracak bir hal aldı.

#7
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

KENDİSİYLE BİRLİKTE PARTİSİNİ DE BİTİRDİ 14 Mayıs seçimlerinde milli irade CHP'yi klasikleşmiş oy oranının üzerine çıkarmazken dağıttığı koltuklar nedeniyle CHP TBMM'deki özgül ağırlığını da kaybetmiş oldu.

#8
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

2018 YILINDAKİ VEKİL SAYISININ DA GERİSİNDE KALDI Kılıçdaroğlu seçilecek noktalardan dağıttığı koltuklar CHP'nin başını mecliste derde soktu. Oluşan tabloda daha önce çıkardığı 146 milletvekilinin çok gerisinde kaldı.

#9
Foto - Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

36 KOLTUK KÜÇÜK ORTAKLARA GİTTİ Toplamda 169 milletvekili çıkarmış olsa da seçim sonuçlarına göre kritik noktalardan Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'ye hediye ettiği milletvekilliklerinin sayısı 36'yı buldu. Böylece Kılıçdaroğlu'nun CHP politikalarına el kaldırmasını isteyebileceği yalnızda 133 milletvekili kalmış oldu.

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