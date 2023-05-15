Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!

Deniz Baykal'ın kaset komplosuyla indirildiği CHP Genel Başkanlığına geldiği günden bu yana girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bu kez de yaptığı ittifak ve dağıttığı koltuklarla CHP'nin milletvekili sayısını bir öncesi döneme göre 36 daha eksiltti. İşte CHP'den 7'li koalisyonun küçük ortaklarına hediye edilen kadrolar ve CHP'nin yeni meclis aritmetiğindeki son hali…