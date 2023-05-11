Seçime üç gün kala Batı'ya tam itaat! Freni patladı

YARKADAŞ DA YAZMIŞTI CHP heyetinin Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gitmesini o dönem gazetecilik yapan Barış Yarkadaş da yazmıştı. Yarkadaş 13 Mart 2013'te sosyal medya hesabından "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden 5 vekilden 4'ünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" diye yazmıştı. (28 Mart 2014) ABD’de lobi faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar, bu kapsamda yaptığı görüşmeleri ve yaptığı harcamaları 6 ayda bir Adalet Bakanlığına bildiriyor. Bakanlık ise FARA (Yabancı Kayıt Kanunu) olarak bilinen belgeleri kamuoyu ile paylaşıyor. FARA kayıtlarına göre 28 Mart 2014 tarihinde CHP heyeti, Alan Makovsky ile görüşmüş. Makovsky, ABD'li düşünce kuruluşu Center for American Progress'in yayınladığı, “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” raporunun da hazırlayıcılarındandı. (8-11 Nisan 2014) Engin Özkoç, Müslim Sarı ve Sedef Küçük'ten oluşan CHP heyeti TAA'nın 4. yıllık toplantısına katıldı. Heyet burada Kerim Balcı, Cemil Teber, Mahmut Yeter, Hakan Şükür, Furkan Koşar, Özkur Yıldız, Rızanur Meral, Süleyman Turhanoğulları, Faruk Taban gibi firari FETÖ'cü isimlerle bir araya geldiler. Toplu fotoğraf çekiminde Özkoç'un, firari Mahmut Yeter’e “Mahmut gel böyle yanıma otur bakayım, yanımda görünmekten korkuyorsan, korkma bir şey olmaz.” dediği de görüntülerde duyuluyor. Programda düzenlenen enerji toplantısında ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gregory Meeks ve Dana Rohrabacher gibi Türkiye düşmanı isimlerle, İran ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki durumu, İran Nükleer Enerjisi ve İran’a Nakit akışı ile ilgili oturum düzenledi.