Seçime üç gün kala Batı'ya tam itaat! Freni patladı

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Aydınlıok Gazetesinin haberine göre; Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Sakarya mitinginde “Allah nasip ederse Sakarya'dan bir bakanınız olacak” diyerek Engin Özkoç’un bakan olacağını ima etti. CHP’li Tuncay Özkan da 6 Mayıs’ta Habertürk yayınında milletvekili adayı olmayan Engin Özkoç’un İçişleri Bakanı olarak düşünüldüğü iddiasını doğruladı. Bakanlık söyleminin ardından Özkoç’un ABD’deki FETÖ’cüleri ziyareti yeniden gündeme geldi.
2020'de AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Özkoç'un başında olduğu CHP heyetinin ABD'de firari FETÖ'cülerle görüşmelerini paylaşmıştı. Külünk, Özkoç hakkında fezleke hazırlanmasını, vekilliğinin düşürülmesini ve silahlı terör örgütüne üyelik suçundan yargılanmasını talep etmişti. Avukat Burak Bekiroğlu da Özkoç'un FETÖ ziyaretlerini ayrıntılarıyla paylaşmıştı. Buna göre Özkoç, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra da firari FETÖ'cülerle buluştu. Bekiroğlu yaptığı paylaşımlarda, Özkoç'un 2013 ve 2014 yıllarında ABD'deki FETÖ kuruluşlarının çatı örgütü Turkic American Assocation-Türk Amerikan Birliği (TAA) davetiyle katıldığı programda yaptığı görüşmeler ve yer aldığı etkinliklerin görüntülerini yayınladı. Özkoç, programlar kapsamında FETÖ'ye bağlı teşkilatlar, firari FETÖ'cüler ve Türkiye düşmanı Amerikalı parlamenterlerle bir araya geldi, hatta ödül bile aldı.
İŞTE O ZİYARETLER İşte o paylaşımlara göre Engin Özkoç'un katıldığı programlar ve bir araya geldiği firari FETÖ'cü isimler: (13-14 Mart 2013) FETÖ'ye bağlı TAA'nın düzenlediği 3. yıllık toplantıya Ak Parti heyetinin yanısıra, aralarında Engin Özkoç'un da bulunduğu, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan ile dönemin milletvekilleri Kadir Gökmen Öğüt, Mehmet Ali Susam, Ali Demirçalı, Faik Tunay ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'dan oluşan CHP heyeti katıldı. Burada FETÖ teşkilatlarından Rumi Forum'a giden heyet, Forum Başkanı firari FETÖ'cü Emre Çelik'le bir araya geldi. Sonrasında Özkoç ile Çelik'in özel bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. Rumi Forum Başkanı Emre Çelik'in CIA Ortadoğu Eski Bölge Şefi Graham Fuller ile yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Fuller, Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yapmış olduğu Rumi Forum kuruluşunun programlarına katılarak örgütün mensuplarına çeşitli eğitimler verdi.
FETÖ KURULUŞUNDAN ÖDÜL ALDI Heyet daha sonra FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Amerikan Türk Dostluk Derneği (ATFA-American Turkish Friendship Association)'ni ziyaret etti, Hakan Şükür gibi firari isimlerle bir araya geldi. Hatta Özkoç ATFA'dan ödül aldı. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSCON'un davetlisi olarak teknede düzenlediği yemeğe katıldı. Yemekte Rıza Nur Meral, Özkur Yıldız, Furkan Koşar gibi firari FETÖ'cüler de yer aldı. CHP Heyeti, FETÖ'nün ABD'deki merkezlerinden Virginia Fairfax'e de gitti, burada Mahmut Yeter gibi firarilerle buluştu.
YARKADAŞ DA YAZMIŞTI CHP heyetinin Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gitmesini o dönem gazetecilik yapan Barış Yarkadaş da yazmıştı. Yarkadaş 13 Mart 2013'te sosyal medya hesabından "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden 5 vekilden 4'ünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" diye yazmıştı. (28 Mart 2014) ABD’de lobi faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar, bu kapsamda yaptığı görüşmeleri ve yaptığı harcamaları 6 ayda bir Adalet Bakanlığına bildiriyor. Bakanlık ise FARA (Yabancı Kayıt Kanunu) olarak bilinen belgeleri kamuoyu ile paylaşıyor. FARA kayıtlarına göre 28 Mart 2014 tarihinde CHP heyeti, Alan Makovsky ile görüşmüş. Makovsky, ABD'li düşünce kuruluşu Center for American Progress'in yayınladığı, “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” raporunun da hazırlayıcılarındandı. (8-11 Nisan 2014) Engin Özkoç, Müslim Sarı ve Sedef Küçük'ten oluşan CHP heyeti TAA'nın 4. yıllık toplantısına katıldı. Heyet burada Kerim Balcı, Cemil Teber, Mahmut Yeter, Hakan Şükür, Furkan Koşar, Özkur Yıldız, Rızanur Meral, Süleyman Turhanoğulları, Faruk Taban gibi firari FETÖ'cü isimlerle bir araya geldiler. Toplu fotoğraf çekiminde Özkoç'un, firari Mahmut Yeter’e “Mahmut gel böyle yanıma otur bakayım, yanımda görünmekten korkuyorsan, korkma bir şey olmaz.” dediği de görüntülerde duyuluyor. Programda düzenlenen enerji toplantısında ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gregory Meeks ve Dana Rohrabacher gibi Türkiye düşmanı isimlerle, İran ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki durumu, İran Nükleer Enerjisi ve İran’a Nakit akışı ile ilgili oturum düzenledi.
ÖZKOÇ TEPKİ GÖSTERDİ Engin Özkoç, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Cevabında sadece 2013'teki ziyarete değinen Özkoç, AK Parti heyetinin de ziyarette bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “2013 yılında, Türk Amerikan Birliği’nin CHP’yi daveti üzerine, partimin görevlendirmesiyle, Birliğin Washington’da düzenlenen 3. Genel Kurulu toplantısına katıldım. İlk gün iki heyet, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde yemek yenildi. İkinci gün, 50’ye yakın ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyesinin bulunduğu ortamda, her iki parti adına konuşmalar yapıldı, toplantı gerçekleştirildi. Tümü Washington’da gerçekleştirilen toplantıların ardından biz, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Türkiye’ye döndük. Döndürüp döndürüp ortaya sürdükleri fotoğrafların hepsi, bu geziye ilişkin fotoğraflardır. Bahsi geçen Mahmut Yener ile telefonla, facetime üzerinden herhangi bir görüşmem olmamıştır. Telefon sinyalleri, HTS’ler, telefonum ne araştırırsanız araştırın!” Özkoç'un yanıtında 2014 yılındaki ziyaretin yer almaması dikkat çekti.
İDDİALARA YANIT Engiz Özkoç, 10 Ekim 2021’de TV 100’de katıldığı bir programda FETÖ imamlarıyla toplantıya katıldığı iddialarına yanıt verdi. Özkoç, “Kesinlikle öyle bir toplantıya katıldık. Benim ziyaret esnasında AK Parti’nin Grup Başkanvekili benim yanımdaydı. O ziyaret esnasında AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı benim yanımdaydı. Başka siyasi partilerden olan insanlar da vardı.” ifadelerini kullandı. ‘CHP ABD TEMSİLCİSİ, RUBIN'İ GETİRDİ’ İDDİASI CHP heyetinin firariler ve ABD'de FETÖ’yü koruyan siyasilerle görüşmelerinin ardından yaklaşık bir ay sonra ABD'deki Halk Bankası davasının yargıcı Richard Berman, firari Faruk Taban tarafından Türkiye’ye seminere getirildi. Yargıç Richard Berman’ın İstanbul’a gelmesinden yaklaşık 1,5 ay sonra Michael Rubin İstanbul'a geldi. Bekiroğlu, Michael Rubin’i İstanbul’a getirenin CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan olduğunu iddia etti. Özcan'ın ABD'deki ilişkileri ve çalışmaları dikkat çekiyor. Ekim 2020'de CHP ABD Temsilciliği, sözde Uygur ayrılıkçılarının elebaşı Seyit Tümtürk'ü referans alarak rapor hazırladı. Özcan Washington'da, “Campaign for Uyghurs”un Başkanı Ruşen Abbas ve Dünya Uygur Kurultayı Genel Müfettişi Abdulhakim İdris ile görüştü. Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce ABD Savunma Bakanlığı’nda ziyaretlerde bulundu. Darbe girişiminden sonra ağustos ayında da Özcan’ın görüşme trafiği devam etti.
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