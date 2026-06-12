MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi ve birinci sınıf düzeyinde eğitime adım atacak öğrencilerin aileleri için "Ebeveyn Okulu" adlı yeni bir projenin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulması hedeflenen taslak çalışmaya göre, velilerin de çocuklarıyla birlikte eğitim ekosistemine entegre edilmesi ve bu doğrultuda kendilerine bir haftalık özel bir uyum programı sunulması planlanıyor.