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Eğitim
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Yeniakit Publisher
MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek
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MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi ve birinci sınıf düzeyinde eğitime adım atacak öğrencilerin aileleri için "Ebeveyn Okulu" adlı yeni bir projenin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulması hedeflenen taslak çalışmaya göre, velilerin de çocuklarıyla birlikte eğitim ekosistemine entegre edilmesi ve bu doğrultuda kendilerine bir haftalık özel bir uyum programı sunulması planlanıyor.

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Foto - MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim döneminde milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni bir uygulamayı devreye alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik hazırlanması planlanan "Ebeveyn Okulu" programına ilişkin önemli mesajlar verdi.

#2
Foto - MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek

Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, çocukların eğitim hayatına ilk adım attığı süreçte ailelerin de bilinçli şekilde desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

#3
Foto - MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek

Halihazırda uygulanan uyum haftası kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin derslerin başlamasından bir hafta önce okula uyum sürecine katıldığını hatırlatan Tekin, benzer bir uygulamanın veliler için de planlandığını ifade etti.

#4
Foto - MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek

Taslak çalışmaya göre, çocukları ilk kez okul öncesi eğitim veya ilkokul birinci sınıfa başlayacak anne ve babalar, "Ebeveyn Okulu" adı verilen bir programa katılacak. Program kapsamında velilere çocuk gelişimi, eğitim süreci ve okul yaşamına uyum konularında bilgilendirme yapılması öngörülüyor.

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Foto - MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren hamle: Artık ebeveynler de okula gidecek

Bakan Tekin, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uygulamanın zorunlu hale getirilmesi seçeneğinin de değerlendirildiğini belirtti. Planlanan sistemle birlikte ailelerin, çocuklarının eğitim hayatına başladığı ilk dönemde sürece daha bilinçli şekilde dahil olmaları ve çocuklarına akademik ve sosyal gelişim açısından daha sağlıklı rehberlik edebilmeleri amaçlanıyor.

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