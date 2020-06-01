Seçim olsa kim kazanır? Erdoğan ne kadar oy alıyor? Ekrem İmamoğlu oy oranı son anket sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki iktidar dünyanın hazırlıksız yakalandığı koronavirüse karşı büyük bir başarı gösterdi. Erdoğan’ın en büyük hayalim dediği şehir hastanelerinin zamanında yapılmış olması ve sağlık sektöründeki hizmetler sayesinde Türkiye virüsü en az hasarla atlatmayı başardı. Vatandaşlar da bu olumlu tabloyu yapılan seçim anketlerine yansıtıyor. Son yapılan seçim anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerine fark atmaya devam ediyor. İşte seçim olsa kim cumhurbaşkanı olur? Erdoğan oy oranı, Ekrem İmamoğlu oy oranı, Mahsur Yavaş oy oranında son durum. AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi oy oranları.