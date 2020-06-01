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Seçim olsa kim kazanır? Erdoğan ne kadar oy alıyor? Ekrem İmamoğlu oy oranı son anket sonuçları

2020-06-01 14:21:40
Seçim olsa kim kazanır? Erdoğan ne kadar oy alıyor? Ekrem İmamoğlu oy oranı son anket sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki iktidar dünyanın hazırlıksız yakalandığı koronavirüse karşı büyük bir başarı gösterdi. Erdoğan’ın en büyük hayalim dediği şehir hastanelerinin zamanında yapılmış olması ve sağlık sektöründeki hizmetler sayesinde Türkiye virüsü en az hasarla atlatmayı başardı. Vatandaşlar da bu olumlu tabloyu yapılan seçim anketlerine yansıtıyor. Son yapılan seçim anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerine fark atmaya devam ediyor. İşte seçim olsa kim cumhurbaşkanı olur? Erdoğan oy oranı, Ekrem İmamoğlu oy oranı, Mahsur Yavaş oy oranında son durum. AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi oy oranları.

#1
Foto - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçimin olmayacağını açıkladı. Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, ''Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçimin olmayacağını açıkladı. Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, ''Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır.

#2
Foto - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, ''Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, ''Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır." Şeklinde konuştu. Erken seçim olmadığı açıklansa da anket firmaları olası seçim için anket çalışmalarını yaparak kamuoyunun görüşlerini yansıtmakta. Son seçim anketi Optimar’dan geldi.

#3
Foto - Optimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı saha araştırmasına katılanların %44,7'si 2023 seçimlerinde oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söylerken, %34,7'lik kesim ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi.

Optimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı saha araştırmasına katılanların %44,7'si 2023 seçimlerinde oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söylerken, %34,7'lik kesim ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi.

#4
Foto - 2023 Seçimlerinde aday olmaları halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş son tura kalırsa kime oy verirsiniz? Sorusu da soruldu. Bu soruda ise %43 Erdoğan, %36,1 ise Mansur Yavaş dedi.

2023 Seçimlerinde aday olmaları halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş son tura kalırsa kime oy verirsiniz? Sorusu da soruldu. Bu soruda ise %43 Erdoğan, %36,1 ise Mansur Yavaş dedi.

#5
Foto - Selahattin Demirtaş'ın aday olması halinde ise oy oranı %6,3 olarak belirlendi. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenler ise %4 oldu.

Selahattin Demirtaş'ın aday olması halinde ise oy oranı %6,3 olarak belirlendi. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenler ise %4 oldu.

#6
Foto - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a 2023 seçimlerinde rakip olması beklentisi hakim.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a 2023 seçimlerinde rakip olması beklentisi hakim.

#7
Foto - Optimar Araştırma Şirketi saha araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin son tura kalması halinde kime oy vereceksiniz? Sorusunda da %44,7 Erdoğan derken %34,7 Ekrem İmamoğlu dedi.

Optimar Araştırma Şirketi saha araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin son tura kalması halinde kime oy vereceksiniz? Sorusunda da %44,7 Erdoğan derken %34,7 Ekrem İmamoğlu dedi.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak görülen bir diğer isim ise CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Optimar araştırma şirketinin saha araştırmasında da 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş son tura kalırsa kime oy verirsiniz? Sorusu da soruldu. Bu soruya %43 Erdoğan cevabını verirken %36,1 de Mansur Yavaş yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak görülen bir diğer isim ise CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Optimar araştırma şirketinin saha araştırmasında da 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş son tura kalırsa kime oy verirsiniz? Sorusu da soruldu. Bu soruya %43 Erdoğan cevabını verirken %36,1 de Mansur Yavaş yanıtını verdi.

#9
Foto - Bir önceki Abdullah Gül'ün de 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tahminlerde ismi geçiyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rakip olması ve son tura birlikte kalmaları halinde kime oy verirsiniz? Sorusuna %46,7 Erdoğan derken %20,4 Abdullah Gül'e oy veririm dedi.

Bir önceki Abdullah Gül'ün de 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tahminlerde ismi geçiyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rakip olması ve son tura birlikte kalmaları halinde kime oy verirsiniz? Sorusuna %46,7 Erdoğan derken %20,4 Abdullah Gül'e oy veririm dedi.

#10
Foto - AREA Araştırma şirketi ise “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Mayıs 2020” anket sonuçlarını açıklandı. ANket sonuçlarına göre, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti. HDP, Gelecek Partisi, Deva Partisi oy oranları da açıklandı.

AREA Araştırma şirketi ise “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Mayıs 2020” anket sonuçlarını açıklandı. ANket sonuçlarına göre, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti. HDP, Gelecek Partisi, Deva Partisi oy oranları da açıklandı.

#11
Foto - AK Parti yüzde 39

AK Parti yüzde 39

#12
Foto - CHP yüzde 24,5

CHP yüzde 24,5

#13
Foto - İYİ Parti yüzde 12

İYİ Parti yüzde 12

#14
Foto - HDP yüzde 10

HDP yüzde 10

#15
Foto - MHP yüzde 8

MHP yüzde 8

#16
Foto - DEVA Partisi yüzde 2,6

DEVA Partisi yüzde 2,6

#17
Foto - Gelecek Partisi yüzde 1,4

Gelecek Partisi yüzde 1,4

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