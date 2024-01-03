Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

20 Şubat | Mert Çetin: "Bugün verelim 850'sini ve rahatlayalım artık. Seço bak bu beni çok darlıyor. Aman diyeyim buna bugün gitmezsek çok büyük sıkıntımız olur. Meblağı soruyor, 850 mi diyeyim?" Seçil Erzan: "Çekemedim daha." 20 Şubat, saat 14.30 Mert Çetin: "Aman Seço. Ben bir daha parasız gitmem eve." 20 Şubat, saat 17.36 Seçil Erzan: "Hadi gel." 21 Şubat | Mert Çetin: "12 yıllık dostluğum bitiyordu. Çok teşekkür etti dün için. "Seçil, Patricia'yı çok rahatlatmış" dedi. Bir de "çarşamba, cuma diye bölmeyelim, cuma direkt 1.2 getirirsiniz" dedi." 24 Şubat | Mert Çetin: "Aman diyeyim Seço. Yaşayacağımız kaosu hayal bile edemezsin. Ben bile durduramam, faiz maiz hiç problem değil. Ne bozuluyorsa bozulsun. Bugün o ödeme yapılmalı. Benim artık sisteme hiç güvenim kalmadı ve acayip korkuyorum. Bu işe girerken böyle konuşmamıştık."