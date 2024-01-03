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Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

2024-01-03 11:29:33
Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Yüksek kâr vaadiyle birçok futbolcunun parasını kaybetmesine sebep olan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yeni mesajları paylaşıldı. Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin ile yazışmaları ortaya çıkan Seçil Erzan davasında yeni detaylar öğrenildi. Galatasaray'ın eski oyuncuları Podolski ve Bruma'yı da fona katmak istedikleri ortaya çıkan Seçil Erzan ve Mert Çetin'in çabaları okuyanları şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Spor dünyasından Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın yeni mesajlaşmalarını 343 digital ortaya çıkarttı. İşte yeni detaylar... 

#2
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

9 ŞUBAT'TA MUSLERA, MERT ÇETİN'DEN SEÇİL ERZAN'IN NUMARASINI ALIYOR VE MESAJ ATIYOR

#3
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Muslera'nın Seçil Erzan'a attığı mesaj: "Seçil merhaba. Günaydın. Umarım deprem bölgesinde akrabaların veya arkadaşların yoktur. Son maçta sakatlandım, yarın yurt dışına uçuyorum. İki hafta sonra döneceğim. O yüzden ilk ödeme için eve bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeleri iki hafta sonra dönünce alırım. Araya iki hafta girdiği için belki daha fazla verirsin."

#4
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Mert Çetin: "Hala daha fazlayı kovalıyor. Bir şükret be adamım." Seçil Erzan: "Ölcem. Hiç ya." Mert Çetin: "Bugün çok önemli. 2 hafta nefes alıyoruz. Bugün ödeme yapamazsak 2 hafta geçmez. İşte o zaman büyük panik yapıp hocayı falan arar diye çok korkarım ki biraz tanıyorsam kesin yapar. Bakma beni bu zamana kadar neredeyse her gün arıyordu. Hiç yansıtmadım sana."

#5
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

"SEÇO BAK BU BENİ ÇOK DARLIYOR"

#6
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

20 Şubat | Mert Çetin: "Bugün verelim 850'sini ve rahatlayalım artık. Seço bak bu beni çok darlıyor. Aman diyeyim buna bugün gitmezsek çok büyük sıkıntımız olur. Meblağı soruyor, 850 mi diyeyim?" Seçil Erzan: "Çekemedim daha." 20 Şubat, saat 14.30 Mert Çetin: "Aman Seço. Ben bir daha parasız gitmem eve." 20 Şubat, saat 17.36 Seçil Erzan: "Hadi gel." 21 Şubat | Mert Çetin: "12 yıllık dostluğum bitiyordu. Çok teşekkür etti dün için. "Seçil, Patricia'yı çok rahatlatmış" dedi. Bir de "çarşamba, cuma diye bölmeyelim, cuma direkt 1.2 getirirsiniz" dedi." 24 Şubat | Mert Çetin: "Aman diyeyim Seço. Yaşayacağımız kaosu hayal bile edemezsin. Ben bile durduramam, faiz maiz hiç problem değil. Ne bozuluyorsa bozulsun. Bugün o ödeme yapılmalı. Benim artık sisteme hiç güvenim kalmadı ve acayip korkuyorum. Bu işe girerken böyle konuşmamıştık."

#7
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

"MUSLERA'NIN BİR KONUŞMASI BAŞTA SEN OLMAK ÜZERE HEPİMİZİ BİTİRİR!"

#8
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Seçil Erzan: "Gel de bir çözüm bulalım. Mert Çetin: "Şimdi geliyorum. Bugün bu iş çözülmeli. Yoksa kimse kurtaramaz. Muslera herkesle konuşur, GS Başkanı dahil emin ol. Geçen sefer zor durdurduk. Sırf hocayı aramak da yetmez. Bugün en azından çarşamba günkü ödeme olan 500 bin dolar'ı kesin vermemiz lazım. Sonra hocayı arar, o hocayla konuşur. En azından 1 ödemeyi yaptık, diğer ödemenin günü kaydı diyebilelim ki onda da büyük problem çıkaracaktır eminim." Seçil Erzan: "Konuşacağız, çözmeye çalışıyorum." Mert Çetin: "Çöz Seçom çöz. Bunun bir konuşmaya başlaması başta sen olmak üzere hepimizi bitirir."

#9
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

"BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYIZ BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?"

#10
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Mert Çetin: "Nur abla telde "Ben de korkuyorum" deyince mahvolduk dedim. Bir de dedin ya "Size yapmak için Nando'yu erteledik" daha ne istiyorsa..." Seçil Erzan: "O da FT'den korkuyor anlayacak diye." Mert Çetin: "Seçom, bizimkine(Muslera) daha mesaj atmadan o bana atmış, "Akşam bekliyorum sizi" diye. Ben de "Seçil, 1.192'yi alacak sonra sana getireceğiz" dedim. Parasız gelmeyin diyor. 8'de sendeyiz dedim." Seçil Erzan: "Seni bekliyorum." Mert Çetin: "Bak Seçil, oraya gelip bugün de olmadı falan dersen bu işin altından kalkamayız biliyorsun değil mi?"

#11
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

"HEP AYNI ŞEYİ YAŞAMAKTAN YILDIM ARTIK"

#12
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Takvimler, 6 Mart'ı gösteriyor. Muslera hala ödeme alamıyor. Mert Çetin: "Bizimki "Günaydın" bile demeden "Kaçta geliyorsun?" yazmış." Seçil Erzan: "Akşam gideceğiz." Mert Çetin: "Hani öğlendi, yine mi yalan? "Seçil bana pazartesi kesin hallolacak dedi ben hocayı arayacağım, o kefil oldu bana Seçil için" dedi." 8 Mart | Mert Çetin: "Çok üzülerek söylüyorum ama benim de sisteme güvenim kalmadı. En azından elimde bir kağıt olsun, kağıt istiyorum. Bütün paramı verdim. Ok yaydan çıktı. Hocayı, Hakan Bey'i kimi bulursa arar artık. Ne olursun hayatım 650'yi yarın öde. 300-400'le de yetinmez artık ödemesi var, çok ertelendi biliyorsun." 10 Mart | Mert Çetin: "Sen direkt Fatih Hoca'yı ara, çünkü kaleci arayacak. Hiç olmazsa adam şok olmasın. Meblağı söylemezsen gelmeyeceğim. Yeter. Hep aynı şeyi yaşamaktan yıldım artık."

#13
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

"BUGÜN 650 GELMEZSE HERKESİ ARAYACAĞIM"

#14
Foto - Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

10 Mart | Son 18.34 | Mert Çetin: "Ya Seçil, "Bugün 650 gelmezse herkesi arayacağım. Ben artık o şekilde evine falan gitmem kalecinin. Sesli mesaj attı, 600 verse bile elimdeki kağıtlarla bankaya gideceğim, paramı isteyeceğim" diyor." 19.18.50 - Seçil Erzan'dan bir cevap yok | Mert Çetin: "Neyse belli ki 600 bile yok. Yine boşuna geliyorum. Artık hiçbir şey yapamam, evine bile gitmem." 19.09 | Mert Çetin: "Hala havale diyorsun. Şaka gibisin. Cesaretine hayranım. Bu saatten sonra kimse toparlayamaz bu işi. 300-400 falan varsa beni de yorma. Sana karşı saygımı kaybetmek, kalbini kırmak istemiyorum." 19.24 | Mert Çetin: "Ya sen bizden ne istedin? Bize bu stresi çektiriyorsun. Yazık günah değil mi? Canımdan bezdim, yalanlarından bezdim."

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