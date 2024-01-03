2024-01-03 11:29:33 Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."
Yüksek kâr vaadiyle birçok futbolcunun parasını kaybetmesine sebep olan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yeni mesajları paylaşıldı. Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin ile yazışmaları ortaya çıkan Seçil Erzan davasında yeni detaylar öğrenildi. Galatasaray'ın eski oyuncuları Podolski ve Bruma'yı da fona katmak istedikleri ortaya çıkan Seçil Erzan ve Mert Çetin'in çabaları okuyanları şaşkına çevirdi.