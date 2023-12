PASTANE BATINCA... Köyde pastane açmaya karar verdi. Kafe Keyif’in 19 Eylül 2008’deki açılışı renkli geçti. Sadece pastane ürünleri değil ev yemekleri de satıyordu. Ancak zamanla işler kötü gitmeye başladı. Nazlı Can da emekli olmuştu. Kafeyi 2020’de kapattı. PARAMI NE YAPAYIM SEÇİL Elinde 3-5 kuruşu kalmıştı. Bunu bankaya yatırmak isteyince köylüsü Seçil Erzan’ı aradı. O günden sonra neredeyse iki kardeş gibi oldular. Seçil onu İstanbul’a davet etti. Üstelik ikisi de bekardı. “Etrafımda güveneceğim kimse yok” diyen Seçil, özel hayatı da dahil olmak üzere her şeyi Nazlı’ya anlatıyordu. Bankadaki odasına, hatta çok önemli toplantılara bile onu da götürmeye başlamıştı. Seçil Erzan’ın para topladığı birçok zaman Nazlı Can da yanındaydı.