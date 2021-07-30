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Hayat-Aktüel
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Sazlıdere Barajı'nda endişelendiren görüntü

2021-07-30 22:06:49
Sazlıdere Barajı'nda endişelendiren görüntü

İstanbul-Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nın yüzeyi yeşile büründü.

#1
Foto - Sazlıdere Barajı'nın yüzey kısmında yeşil renkteki tabakayı görüp endişelenen vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Sazlıdere Barajı'nın yüzey kısmında yeşil renkteki tabakayı görüp endişelenen vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

#2
Foto - Barajın kıyı kesiminde de renk değişimi olduğu görüldü.

Barajın kıyı kesiminde de renk değişimi olduğu görüldü.

#3
Foto - Ekiplerin incelemek üzere tabaka ve sudan numune aldığı öğrenildi.

Ekiplerin incelemek üzere tabaka ve sudan numune aldığı öğrenildi.

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