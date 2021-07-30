2021-07-30 22:06:49 Sazlıdere Barajı'nda endişelendiren görüntü
İstanbul-Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nın yüzeyi yeşile büründü.
İstanbul-Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nın yüzeyi yeşile büründü.
Sazlıdere Barajı'nın yüzey kısmında yeşil renkteki tabakayı görüp endişelenen vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
Barajın kıyı kesiminde de renk değişimi olduğu görüldü.
Ekiplerin incelemek üzere tabaka ve sudan numune aldığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23