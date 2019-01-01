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Say say bitmez... İşte yalan makinesi Ekrem'in karnesi!

  • CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yalnızca Valiye küfretmesi, polise saldırması, muhabir dövdürmesi gibi skandallarıyla değil, söylediği yalanlarla da tepki çekiyor. İşte İmamoğlu’nun yalanlarla dolu karnesi...

  • İTİRAZ ETTİ, 'ETMEDİK' DEDİ
    AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın "Bütün oyların yeniden sayılmasını CHP itirazlarla engelledi" sözüyle ilgili İmamoğlu'na, CNN Türk'te katıldığı programda "Niye engellediniz" sorusu soruldu. İmamoğlu, "Biz itiraz etmedik" dedi. Oysa CHP, İBB oylarının sayımını durdurmak için iki kez il seçim kuruluna başvurdu..

  • "YSK'YA GÜVENİYORUM" SÖZÜNÜ YALANLADI
    Habertürk televizyonunda İmamoğlu'na, seçim gecesi söylediği "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum" sözleri hatırlatıldı. "Hayır" diyerek bu sözlerini de inkar etti...

  • MUSTAFA KEMAL TABLOSU İDDİASI BOŞ ÇIKTI
    İBB'deki makam odasına astığı Mustafa Kemal tablosunun belediye yönetimi tarafından kaldırıldığını iddia etti. Tablonun İmamoğlu'nun özel kalem müdür yardımcısı Kubilay Bayrak ve basın danışmanı Murat Ongun'un asistanı Burcu Ciner tarafından götürüldüğü ortaya çıktı.

  • AK PARTİ REKLAMI YALANI
    "Google'a Ekrem İmamoğlu yazıldığında AK Parti'nin reklamı çıkıyor" iddiası da yalan çıktı.

  • CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakaretler yağdırdığı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanlarına ilişkin bir dizi tweet paylaşımında bulundu. İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler...

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