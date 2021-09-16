Savunmada müthiş hamle! İşte Türkiye’nin yeni zırhlısı “Altuğ”

- 8 TON FAYDALI YÜK TAŞIYACAK BMC şu ana kadar 5 Altuğ 8x8 Zırhlı Personel Taşıyıcı imal etti. Araçlar en zorlu saha ve yol şartlarında test ediliyor. Aracın farklı üst yapı ve kule sistemleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tercih edilmesi bekleniyor. Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, 3 mürettebat ve 9 personel taşıma kapasitesiyle görev yapabiliyor. 7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip Altuğ 8x8, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor. Altuğ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle "tek platformda çoklu görev kabiliyeti" barındıran Altuğ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor. Geniş iç hacme sahip Altuğ 8x8, her türlü iklim ve arazi koşullarında personel için yüksek konfor sunuyor. Altuğ, kolay bakım yapılabilir, sistem güvenilirliği yüksek ve ömür devri maliyeti düşük altyapıyla kullanılacak.