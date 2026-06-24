Savunmada devrim yılı: TSK, 2026’da “yerli güç” ile dünyayı titretecek
Türkiye, savunma sanayiindeki yerlilik oranını zirveye taşıyacak olan 2026 hedefleri doğrultusunda "yüksek adetli seri üretim" dönemini resmen başlatıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, savunma sanayiindeki yerlilik oranını zirveye taşıyacak olan 2026 hedefleri doğrultusunda "yüksek adetli seri üretim" dönemini resmen başlatıyor.
Hava SOJ sistemlerinden ALTAY tanklarına, GÖKBEY helikopterlerinden Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’ya kadar pek çok stratejik platform bu yıl envantere girerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Özellikle hava savunma mimarisinin temel taşları olan SİPER Block-2 ve sekiz batarya HİSAR-O teslimatları ile Türkiye'nin "Çelik Kubbe"si tam kapasiteye ulaşacak.
MKE ve ROKETSAN iş birliğiyle üretilen Tayfun Blok4 hipersonik füzeleri ve GÖKDOĞAN/BOZDOĞAN füzelerinin tam entegrasyonu, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini bölgesel bir lider konumuna taşıyacak.
BMC Power’ın geliştirdiği yerli güç grupları artık ALTAY tanklarında ve VURAN/KİRPİ gibi zırhlı araçlarda boy gösterecek. Deniz kuvvetlerinde ise TCG Murat Reis denizaltısı ve 40 adet ULAQ İDA, Mavi Vatan’daki operasyonel kabiliyeti kökten değiştirecek.
Teknoloji hamlesi sadece platformlarla sınırlı kalmayıp; soğuk atom tabanlı sensörler ve yapay zeka destekli RF almaç sistemleri gibi geleceğin harp teknolojileri de sahaya inecek. Bu devasa üretim seferberliği, Türkiye’nin küresel ölçekte askeri bağımsızlığını ilan ettiği tarihsel bir dönüm noktası olarak kaydediliyor.
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