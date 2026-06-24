Savunmada devrim yılı: TSK, 2026’da “yerli güç” ile dünyayı titretecek

Hava SOJ sistemlerinden ALTAY tanklarına, GÖKBEY helikopterlerinden Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’ya kadar pek çok stratejik platform bu yıl envantere girerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Özellikle hava savunma mimarisinin temel taşları olan SİPER Block-2 ve sekiz batarya HİSAR-O teslimatları ile Türkiye'nin "Çelik Kubbe"si tam kapasiteye ulaşacak.