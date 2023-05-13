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Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

2023-05-13 12:41:51
Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yüzde 20'lerden yüzde 80 yerliliğe ulaşan savunma sanayinde kısa vadede kritik projeler hayata geçecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Genel Maksat Helikopteri Gökbey'den, İ Sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İSTANBUL'a; Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi MERT'ten, Uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemi SİPER'e kadar birçok ürün karada, havada ve denizde Mehmetçiğin yol arkadaşı olacak.

#1
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

2023'te hangardan çıkan Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN da önümüzdeki yıl ilk uçuşunu yapacak. 2023'te ilk uçuşu gerçekleşen HÜRJET'in ilk teslimatı da 2025'te yapılacak.

#2
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

'SAVUNMA SANAYİNDE GELİNEN NOKTANIN BİR BAŞLANGIÇ' Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir hedefin savunma sanayinde Türkiye'yi dünyada ilk 10'a sokmak olduğunu ifade etti. Savunma sanayinde gelinen noktanın bir başlangıç olduğunu belirten Demir, "Yıl içinde, daha sonraki yıllarda da ürünlerimizi göreceksiniz" dedi.

#3
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

SAVUNMA SANAYİSİNDE YAŞANACAK 20'DEN FAZLA KRİTİK GELİŞME Savunma sanayinde yerlileşme atağıyla yılın ilk yarısında Türk halkına gurur veren projeler yılın ikinci yarısında da hız kesmeden sürecek. Bu yıl içerisinde savunma sanayisinde yaşanacak 20'den fazla kritik gelişmeyi SABAH açıklıyor:

#4
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

İnsansız Hava Aracı ANKA-3 ilk uçuşunu yapacak.

#5
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA'nın mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.

#6
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

TCG ANADOLU gemisine konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

#7
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'lar teslim edilecek . F-16'lara yerlî-millî Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilecek.

#8
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

AESA Burun Radarı AKINCI'ya ve Türk F-16'larına entegre edilmeye başlanacak.

#9
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Genel Maksat helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimatları gerçekleştirilecek.

#10
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA hizmete alınacak.

#11
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İSTANBUL hizmete alınacak.

#12
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Yeni Tip Denizaltıların ilki PİRİ REİS hizmete alınacak.

#13
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemi SİPER hizmete girecek.

#14
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerin ilk teslimatı gerçekleştirilecek.

#15
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

VURAN zırhlı araçların ilk teslimatı gerçekleştirilecek.

#16
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Erken İhbar Radar Sistemi ERALP envantere alınacak

#17
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi MERT envantere alınacak.

#18
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Türksat 6A Haberleşme Uydusu uzaya gönderilecek.

#19
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı envantere girecek.

#20
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

GÖKTÜRK-3 SAR Yer Gözlem Uydusu geliştirilecek.

#21
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

TF 2000 Hava Savunma Muhbiri önümüzdeki dönemde üretilecek.

#22
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Hibrit Yakıtlı Uzay Roket Motoru geliştirilecek.

#23
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Yeni nesil KORAL Elektronik Harp Sistemi geliştirilecek.

#24
Foto - Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilecek.

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