Savunma sanayide ses getirecek buluş! Türk bilim insanı yaptı

Nanoteknolojik ürün ihracatı yapan Prof. Dr. Yakuphanoğlu, yerli kimyasal malzemelerin üretilmesi gerektiğini belirtirken, savunma sanayinde farklı teknolojiler kullanarak, nano-enerji malzemeler üreten cihazlar geliştirdi. Yakuphanoğlu, bilim dünyasının ‘yüzyılın teknolojik malzemesi’ olarak tanımladığı ve fiyatına paha biçilemeyen nano-enerjik grafeni ilk kez yerli ürün olarak üretti. Nano-enerjetik malzemeler, geleneksel mikron boyutlu malzemelerle ulaşılamayan üstün enerji yoğunluğuna ve reaksiyon hızlarına sahip malzeme olarak tanımlayan Yakuphanoğlu, nano-kompozit malzemeler, nano-termit olarak geliştirdiği bu sistemle birlikte, elde edilen ürün ateşlendiğinde 3 bin K'yi aşan adyabatik alev sıcaklıklarıyla kendi kendine yayılan ekzotermik reaksiyonlar üretebileceğini kaydetti.