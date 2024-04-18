Savunma sanayide ses getirecek buluş! Türk bilim insanı yaptı

Son olarak geliştirdiği ürün ile birlikte yüksek savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulmanın olanağına değinen Yakuphanoğlu, ''Şu anda kendi laboratuvarımızda özellikle farklı nano-enerjik olarak tanımladığımız malzemeleri üretmekteyiz. Bu malzemelerden bazıları, doğada bulunmakta. Metal olarak alüminyum magnezyum, bir de patlayıcı malzeme yani enerjik malzemesiz yapmak istediğinizde yakıta ilave olarak bir oksit katkılamanız gerekmektedir. Bunlar da bakır oksit tarzı, demir oksit ve diğer türevleri olabilir. Dolayısıyla böyle bir teknolojik malzemeyi üretmek istediğimizde bunun flashlama, ateşleme ve yanma süresini kolaylıkla nano-malzemenin özelliklerine bağlı olarak kontrol edebiliriz. Kendi laboratuvarımızda farklı kimyasal malzemeler kullanarak özellikle 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) gibi patlayıcı malzemelere alternatif olarak yeni kimyasal enerjik malzemeler üretmekteyiz.