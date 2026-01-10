  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'yi ülkeden kovdular, petrol için Türkiye'yi beklemeye başladılar Gazze’de kış kıyameti: Sözde barış, özde soğuk ölüm! Çadırlarda yaşam mücadelesi faciayla bitiyor Enerji veren bu meyve sağlık açısından resmen bir hazine sunuyor! Doğal Lif kaynak: Antalya’da su kaynaklarını tehdit ediyor Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı

Savunma sanayi şirketinin sözleşmeye uymayıp eksik silah göndermesi sonucu açılan davada karar çıktı.

#1
Foto - Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı

Savunmasanayist'te yer alan habere göre İsviçre mahkemesi, bir Amerikan şirketinin Ukrayna’ya 18 milyon doların üzerinde tutarı iade etmesine hükmetti. Karar, Ukrayna – Rusya savaşının başlangıcında imzalanan ve topçu mühimmatının eksik tedarik edilmesine ilişkin sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığı kapsıyor.

#2
Foto - Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı

Ukrayna Savunma Bakanlığı ile bir Amerikan silah tedarikçisi arasında, savaşın ilk döneminde topçu mühimmatı tedarikine yönelik bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında şirket, yüzde 100 peşin ödeme aldı ancak yükümlülüklerini yalnızca kısmen yerine getirdi.

#3
Foto - Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı

İsviçre mahkemesi, davayı ayrıntılı şekilde inceledi. Mahkeme, Ukrayna tarafının tutumunu tamamen destekledi, davalı şirketin tüm itirazlarını reddetti ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlal edildiğini tespit etti. Bu kapsamda, ödenen tutarların cezalarla birlikte Ukrayna devlet bütçesine iade edilmesine karar verildi.

#4
Foto - Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı

Karar doğrultusunda Amerikan şirketi, 18 milyon doların üzerinde bir tutarı geri ödeyecek. Söz konusu meblağ, dava sürecinde belirlenen cezaları da içeriyor. Dava, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından açıldı ve Savunma Bakanlığı’nın sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edildiği gerekçesine dayandı.

#5
Foto - Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı

Geçen yılın mayıs ayında Financial Times tarafından yayımlanan bir araştırmada, geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna’nın teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı aracı kuruluşlara yaklaşık 770 milyon dolar ödediği belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!
Gündem

Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Ak Parti hükümetlerinde görev yapan ancak son dönemdeki çıkışlarıyla şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı ..
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
Dünya

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

İran’da protestoların ülke geneline yayılmasıyla internet erişiminin tamamen kesilirken, ülkedeki gelişmeleri ABD Başkanı katıldığı televizy..
Bursa Şehir Hastanesi'nde skandal görüntü! Videoyu izleyenler Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyor
Gündem

Bursa Şehir Hastanesi'nde skandal görüntü! Videoyu izleyenler Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyor

Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen bir hasta tarafından muayene odasında kaydedilen görüntü tepki çekti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23