Savunma sanayi şirketi Ukrayna'ya eksik sipariş yollayıp dolandırmaya kalktı: Yaptıkları yanlarına kalmadı
Savunma sanayi şirketinin sözleşmeye uymayıp eksik silah göndermesi sonucu açılan davada karar çıktı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre İsviçre mahkemesi, bir Amerikan şirketinin Ukrayna’ya 18 milyon doların üzerinde tutarı iade etmesine hükmetti. Karar, Ukrayna – Rusya savaşının başlangıcında imzalanan ve topçu mühimmatının eksik tedarik edilmesine ilişkin sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığı kapsıyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı ile bir Amerikan silah tedarikçisi arasında, savaşın ilk döneminde topçu mühimmatı tedarikine yönelik bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında şirket, yüzde 100 peşin ödeme aldı ancak yükümlülüklerini yalnızca kısmen yerine getirdi.
İsviçre mahkemesi, davayı ayrıntılı şekilde inceledi. Mahkeme, Ukrayna tarafının tutumunu tamamen destekledi, davalı şirketin tüm itirazlarını reddetti ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlal edildiğini tespit etti. Bu kapsamda, ödenen tutarların cezalarla birlikte Ukrayna devlet bütçesine iade edilmesine karar verildi.
Karar doğrultusunda Amerikan şirketi, 18 milyon doların üzerinde bir tutarı geri ödeyecek. Söz konusu meblağ, dava sürecinde belirlenen cezaları da içeriyor. Dava, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından açıldı ve Savunma Bakanlığı’nın sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edildiği gerekçesine dayandı.
Geçen yılın mayıs ayında Financial Times tarafından yayımlanan bir araştırmada, geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna’nın teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı aracı kuruluşlara yaklaşık 770 milyon dolar ödediği belirtilmişti.
