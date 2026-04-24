  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı ARCA Savunma, Estonya’da 1,4 milyon metrekarelik devasa bir alanda Avrupa’nın en büyük mühimmat üretim tesislerinden birini kurmak için düğmeye bastı. Yaklaşık 300 milyon euro yatırımla hayata geçecek olan bu entegre tesis, bölgede 1000 kişiye istihdam sağlayarak Türkiye’nin üretim gücünü kıta Avrupası’na taşıyacak. İmzaların SAHA Expo 2026’da atılacağı bu tarihi proje, ARCA’yı küresel ligde çok kıtalı bir dev haline getirecek.

1
#1
Foto - Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

Estonya’da açılan stratejik savunma sanayi havzası ihalesinİ kazanan Türk savunma sanayii şirketi ARCA Savunma, ülkede entegre tesis kurulumuna hazırlanıyor. Kurulacak tesiste başta 155mm topçu mühimmatı olmak üzere, farklı kalibrelerde havan mühimmatları ve 122mm roketlerin üretimi gerçekleştirilecek. Proje, sadece üretim hattını değil; altyapı, ekipman ve mühimmat depolama kabiliyetlerini kapsayan entegre bir tesis olarak planlanıyor.

#2
Foto - Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

Bu kapsamda ARCA’nın Türkiye’de geliştirdiği tam entegre üretim modeli Avrupa’ya taşınarak, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm süreçlerin tek merkezde yönetilmesi hedefleniyor. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, projenin ülke açısından stratejik önemine dikkat çekerek, büyük kalibreli mühimmat üretiminin Estonya’nın savunma kapasitesini ve yerel sanayi altyapısını güçlendireceğini vurguladı.

#3
Foto - Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

Anlaşma kapsamında Estonya devleti, ihtiyaç halinde üretilecek mühimmata doğrudan erişim imkanına da sahip olacak. Bu durum, özellikle Avrupa’da artan mühimmat talebi ve stok yenileme ihtiyacı göz önüne alındığında önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında Estonya devleti, şirkete Põhja- Kiviõli savunma sanayii parkında 141 hektar büyüklüğünde arazi tahsis edecek. Bu alan yaklaşık 1 milyon 410 bin metrekareye karşılık geliyor.

#4
Foto - Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

ARCA Savunma’nın Estonya yatırımı, şirketin üretim kapasitesini Avrupa’ya taşıma stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Şirket, özellikle 155mm, 152mm ve 122 mm mühimmat üretiminde küresel ölçekte artan talebe yanıt verecek şekilde konumlanıyor.

#5
Foto - Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

2025 yılında Türk savunma ve havacılık ihracatında zirveye yerleşen ARCA, bu yatırımla birlikte üretim yapısını Türkiye merkezli olmaktan çıkararak çok kıtalı bir modele dönüştürüyor. Taraflar, tesisin 2028 yılında üretime başlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin resmi imza töreninin ise Türkiye’de düzenlenecek SAHA Expo 2026 kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23