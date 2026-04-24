Savunma sanayiinde dünyayı sallayan hamle! Avrupa’nın mühimmat krizini Türkler çözecek

Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı ARCA Savunma, Estonya’da 1,4 milyon metrekarelik devasa bir alanda Avrupa’nın en büyük mühimmat üretim tesislerinden birini kurmak için düğmeye bastı. Yaklaşık 300 milyon euro yatırımla hayata geçecek olan bu entegre tesis, bölgede 1000 kişiye istihdam sağlayarak Türkiye’nin üretim gücünü kıta Avrupası’na taşıyacak. İmzaların SAHA Expo 2026’da atılacağı bu tarihi proje, ARCA’yı küresel ligde çok kıtalı bir dev haline getirecek.