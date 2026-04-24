Türkiye’nin gizli gücü, SAHA 2026’da görücüye çıkacak! Haluk Bayraktar “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek dünyaya meydan okudu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, modern savaş doktrinlerini altüst eden FPV drone’ların SAHA 2026’da gövde gösterisi yapacağını müjdeledi. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek dev organizasyonda, "küçük devler" olarak adlandırılan bu sistemlerin cerrahi hassasiyetteki yetenekleri canlı olarak sergilenecek. Savunma dünyasında adrenalin dozunu yükselten bu duyuru, teknoloji meraklılarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı.