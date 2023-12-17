2023-12-17 14:09:10 Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım
Adliyede savcının odasında ilginç pozlar veren kadın avukat sosyal medyada hesabında bu defa kendi odasından videolu bir paylaşım yaptı. Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine tepki yağdı. Türkiye’de gündeme oturan kadın avukat tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Yeni bir hesap açan avukat Tekışık yaptığı açıklamada hakkındaki iddialara yanıt verdi.