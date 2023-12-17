Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

Uzun süredir BKT şeklinde tek bir plaka ve araç kullanıyorum. Kullandığım araçlar değişse de plakam değişmiyor. Sanki birçok aracım varmış gibi aynı plakanın takılı olduğu geçmişten bugüne kullandığım tüm araçlarım paylaşılıyor. Yurtdışına tatile gidip araç kiralayan ( ki instagram paylaştığım ve Paris'te kullandığım araç 200 Euro'ya kiraladığım bir araçtır.), lüks mekanlardan tatil yerlerinden fotoğraf paylaşan ülkede varlıklı on binlerce insan var. Adliyeden fotoğraf paylaşan bir sürü meslektaş var. Sanki suç işliyormuşum da öyle para kazanmışım, lüks yaşamaya başlamışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlikte, ortalamanın üzerindeydi. Maddi durumumun kötü olduğuna, borçlarım bulunduğuna dair kimseyle bir konuşmam olmadı.