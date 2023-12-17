  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Atletico Madrid gemileri yaktı! Duyanın ağzı bir karış açık kalıyor! Yer yerinden oynayacak: Ne yaptın Çağlar!

Evlerden eksik etmiyoruz! Aman dikkat bu eşyaları sakın kağıt havlu ile silmeyin

Tapuda 1 Ocak’ta yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren değişiklik! Bakmadan geçmeyin

TOKİ'den çıldırtan kampanya! Böyle fırsat bir daha kolay kolay gelmez! İşte başvuru şartları

İkinci toplantıya saatler kala asgari ücrete yapılacak zam masadan sızdı! İşte herkesin merakla beklediği o rakam

Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Biri artık bu hakemlerimizi durdursun! Mağduriyetten öteye doğru gidiyoruz! İstekler bir türlü bitmiyor...

77 yaşındaydı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Okan Buruk gemileri yaktı! Duyanın ağzı bir karış açık kalıyor! Yer yerinden oynayacak
Gündem
6
Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

2023-12-17 14:09:10
Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

Adliyede savcının odasında ilginç pozlar veren kadın avukat sosyal medyada hesabında bu defa kendi odasından videolu bir paylaşım yaptı. Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine tepki yağdı. Türkiye’de gündeme oturan kadın avukat tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Yeni bir hesap açan avukat Tekışık yaptığı açıklamada hakkındaki iddialara yanıt verdi.

#1
Foto - Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

İşte Tekışık’ın açıklamaları: Merhaba ben Av. Buket TEKIŞIK, Bir süredir anlamsız şekilde sosyal medyada hakkımda bir linç politikası yürütülüyor, asılsız haberler yapılıyor. Söylemediğim/yalan/yanlış şeyler sırf etkileşim almak için benim ağzımdanmış gibi yazılıyor. Ülke gündemini gereksiz şekilde meşgul eden bu haberler ile ilgili artık açıklama yapma, cevap verme zorunluluğu doğdu. Adliyede paylaştığım birkaç fotoğraf ve altına yazdığım bir özlü sözün yarısı kesilerek, kötü niyetli yorumlanarak oldukça çirkin paylaşımlar yapıldığını gördüm. Ben 28 yaşında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu bir avukatım. Başka bir üniversiteden mezun olduğuma yönelik bugüne kadar kimseye bir açıklamada bulunmadım.

#2
Foto - Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

Uzun süredir BKT şeklinde tek bir plaka ve araç kullanıyorum. Kullandığım araçlar değişse de plakam değişmiyor. Sanki birçok aracım varmış gibi aynı plakanın takılı olduğu geçmişten bugüne kullandığım tüm araçlarım paylaşılıyor. Yurtdışına tatile gidip araç kiralayan ( ki instagram paylaştığım ve Paris'te kullandığım araç 200 Euro'ya kiraladığım bir araçtır.), lüks mekanlardan tatil yerlerinden fotoğraf paylaşan ülkede varlıklı on binlerce insan var. Adliyeden fotoğraf paylaşan bir sürü meslektaş var. Sanki suç işliyormuşum da öyle para kazanmışım, lüks yaşamaya başlamışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlikte, ortalamanın üzerindeydi. Maddi durumumun kötü olduğuna, borçlarım bulunduğuna dair kimseyle bir konuşmam olmadı.

#3
Foto - Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

Haberlere konu edilen ve odasının bekleme koltuğundayken fotoğraf çektirdiğim savcının kendisinin görev alanına giren terör ve örgütlü suçlarla ilgili bugüne kadar hiçbir dosyada görev almadım. Hiçbir adli yargı mensubuyla da suç teşkil edecek bir iletişimim olmadı. Binlerce vatandaşın ve maalesef ihtiyatlı hareket etmeyen meslektaşlarımın hakarete varan yorumları, genç bir kadına yöneltilmemesi gereken çirkin ithamlarını görmek istemediğim, sonradan pişman olacağım bir tepki vermemek için sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih ettim.

#4
Foto - Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

Hakkımda asılsız haberler yapan, hakaret içerikli paylaşımlar yapan, keza şu an hiçbir yerde erişime açık olmayan fotoğraflarımı, özel bilgilerimi, rızam olmadığı halde paylaşan kişiler hakkında derhal yasal yollara müracaat edeceğim. Bugüne kadar bu konuda yapmış olduğum tek açıklama budur. Bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmediğim bir fotoğrafın, çok daha önemli başka konuların olduğu gündemi bir kaç gündür meşgul ediyor olmasından sizler kadar bende rahatsızım, bu nedenle kendi adıma hepinizden özür diliyorum.

#5
Foto - Savcı odasında skandala imza atan avukattan şok açıklama! Yav bi git işine bacım

Avukat Buket Nurşah Tekışık Cumhuriyet Savcısının odasından ilginç fotoğraflar çektirmişti. 19 bin 600 takipçisi bulunan avukatın adliye içindeki pozları gündem olmuştu. Avukat, Cumhuriyet Savcısının makam odasından paylaştığı bir başka fotoğrafın altına, “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notunu düşmüştü. Avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafın çekildiği odanın sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Altın ve dolar tahminleri hep çıkan Mert Başaran'dan şok uyarı: 14 gün sonra peşinize düşecekler, kaçın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri hep çıkan Mert Başaran'dan şok uyarı: 14 gün sonra peşinize düşecekler, kaçın

Altın, dolar ve borsa konusunda tahminleri sürekli çıkan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya yeni yıl öncesinde dikka..
Kocaeli ilimizde! Bu liseden çıkanlar dünya devi TCG Anadolu, İHA, Bayraktar SİHA üretecek!
Teknoloji

Kocaeli ilimizde! Bu liseden çıkanlar dünya devi TCG Anadolu, İHA, Bayraktar SİHA üretecek!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, başarılarıyla yeni rekorlara daha imza atarken Ülkemiz için yeni adımlar atılıyor. Koc..
Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin
Yaşam

Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin

Pazar günü hava nasıl olacak? yeni yıl öncesinde Meteoroloji dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte 17 Aralık il il hava durumu tahminleri. M..
Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın
Sağlık

Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın

Son dönemde ebeveynlerin çoğu çocuklarını uyutmak için reçetesiz olarak melatonin içerikli takviyeler kullanıyor. Uzmanlar ise bu ürünlere k..
17 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (17 Aralık 2023) sunuyoruz...

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı
Gündem

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında rol alan Aidan Maese-Czeropski, ABD Kongre binasında cinsel ilişkiye girerek büyük b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23