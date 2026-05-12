Faşistlerin provokasyonları altında yükseliyor: Avrupa’nın en büyük camisinden güzel haber

Papaza, yardımlarından ötürü teşekkür etmek istediklerinde, bu teşekküre gerek duyulmayacağını bunun insanlık, hoşgörü, sevgi ve saygının bir gerekliliği olduğu yanıtını aldıklarını ifade eden Şahin, din adamının "Dedelerimiz, Müslüman dedelerinizden hep iyilik gördü. Bu karşılıklı bir sorumluluk, tarihsel bir ahlak anlayışıdır. İşte bu sözler aslında bu projenin ruhunu anlatıyor." sözlerinin kendilerini çok duygulandırdığını kaydetti. Özellikle artan Müslüman karşıtlığının, bu birlik ve dayanışma anlayışı ile üstesinden gelinebileceğine inandığını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Avrupa'da İslamofobi yükseliyor. Bu bir gerçek fakat şuna inanıyoruz: En doğru cevap Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın metodudur; Sabır, hikmet ve güzel ahlak. Biz tartışarak değil, örnek olarak cevap vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü kalpleri değiştiren şey sözler değil, davranışlardır ve Cenabıhakk'ın takdiridir. Bugün hiçbir devletten, camimizin yapımı için destek almadık. Bu proje tamamen burada yaşayan insanların emeği ve dayanışmasıyla yükseldi. İnşallah bundan sonra da dayanışmanın sembolü olarak tarihteki yerini alacak."