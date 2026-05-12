Faşistlerin provokasyonları altında yükseliyor: Avrupa’nın en büyük camisinden güzel haber
AA Giriş Tarihi:

Faşistlerin provokasyonları altında yükseliyor: Avrupa'nın en büyük camisinden güzel haber

2017’de temeli atılan ve Avrupa’nın en büyük camileri arasında gösterilen Strazburg’daki Eyüp Sultan Camisi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yaz sonuna kadar ibadete açılması planlanan cami, inşa süreci boyunca Fransa’daki aşırı sağcı siyasi figürlerin provokasyonlarına pek çok kez maruz kaldı.

Caminin yapım sürecinde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı üyesi Marion Marechal, 30 Kasım 2025 tarihinde caminin önünde çekilen bir video yayınlayarak Müslümanları hedefe koyan açıklamalarda bulunmuş, zaman zaman cami yönetimi ile bölgedeki Müslüman nüfus tehditlere maruz kalmıştı. Aşırı sağcı siyasilerin, camiyi politize etmeye çalışan söylemleri, bölgedeki gayrimüslim nüfusta olumsuz yönde karşılık bulurken, bazı kiliseler bu provokasyonlara karşı, Müslümanların yanında olduğunu bildiren açıklamalar yaparak Strazburg Eyüp Sultan Camisi'nin yapımına destek mesajları vermişti. Caminin açılışına kısa bir süre kala, Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, caminin yapımı süresince karşılaşılan zorluklar, maruz kalınan ırkçılık ve provokasyonlar ile gayrimüslim cemaatlerden gelen destek mesajlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPA'DAKİ EN KAPSAMLI İSLAMİ YAŞAM KOMPLEKSLERİNDEN BİRİSİ: Strazburg Eyüp Sultan Camisi'nin Avrupa'nın en büyük camisi olmasının yanı sıra, Avrupa'daki Müslüman nüfusu için yapılan "en kapsamlı İslami yaşam komplekslerinden birisi" olacağını belirten Şahin, buranın yalnızca bir cami olmayacağını toplumun her kesimine dokunan sosyal, kültürel, insani ve dini çalışmaların yapılacağı bir yaşam merkezi olacağını ifade etti. Yalnızca Müslümanları değil, yapılacak hizmetler ile herkese kucak açan, hoşgörü, sevgi, saygının en temel şekilde yaşanabileceği bu kompleksin Avrupa'da örnek bir yapı olacağını aktaran Şahin, "Bu Avrupa'daki en kapsamlı İslami yaşam komplekslerinden birisidir. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz ve açılışı yaz sezonundan hemen sonra gerçekleştirmeyi planlıyoruz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Şahin, bu kadar büyük bir projenin Avrupa'da bir ilk olacağını söylerken, bu projenin yapımında teknik, idari, lojistik ve bürokratik aksaklıklarla karşılaşıldığını, buna karşılık sabırla ve hukuka bağlılıkla bu süreci yürüttükleri için örnek bir şekilde bu projeyi yürüttüklerini düşündüklerini aktardı. Şahin şöyle devam etti: "Bu süreç kolay olmadı, teknik, idari ve lojistik zorluklarla karşılaştık. Zaman zaman bürokratik süreçler bizi yavaşlattı. Ama biz her zaman hukuka bağlı kaldık. Bazı siyasi figürlerin, bu projeye yönelik sert ve provokatif açıklamalarla burayı ve bizleri hedef aldı. Özellikle aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ile yeğeni Marion Marechal'ın gibi isimlerin bu projeye yönelik sert ve provokatif açıklamalar yaptığını hep beraber gördük. Ancak hiçbir zaman bu seviyeye inmedik."

SALDIRILAR ARTTIKÇA GAYRİMÜSLİM VATANDAŞLARIN DESTEĞİNİ DE ARTTIĞINI GÖRDÜK: Caminin yapımı süresince bürokratik zorluklar ve çeşitli provokasyonlarla karşılaşsalar da Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de bu ibadethanenin yapılması için destek verdiğini ve bu durumun kendilerini çok duygulandırdığını dile getiren Şahin, Avrupa'da yükselen İslamofobi'ye karşılık özellikle belli bir kesim Hristiyanların halen Müslümanlara karşı saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaklaştığını, siyaset malzemesi haline getirilen İslam karşıtlığının halk nezdinde karşılık bulmamış olmasını görmenin, kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Şahin, geçen yıl içerisinde çokça artan İslamofobik ve popülist söylemlerine karşılık bir kilise papazının kendilerine olan yaklaşımını unutamadığını ifade ederek, "Bu tür saldırılar arttıkça gayrimüslim vatandaşların bize desteğinin arttığını görmüş olduk. Hiç unutamadığımız bir anı var. Bir kilise papazı yanımıza geldi ve destek olmak istedi. Elinden gelen katkıyı sundu ve keşke daha fazlasını verebilseydim ancak elimizden bu geliyor." dedi.

Papaza, yardımlarından ötürü teşekkür etmek istediklerinde, bu teşekküre gerek duyulmayacağını bunun insanlık, hoşgörü, sevgi ve saygının bir gerekliliği olduğu yanıtını aldıklarını ifade eden Şahin, din adamının "Dedelerimiz, Müslüman dedelerinizden hep iyilik gördü. Bu karşılıklı bir sorumluluk, tarihsel bir ahlak anlayışıdır. İşte bu sözler aslında bu projenin ruhunu anlatıyor." sözlerinin kendilerini çok duygulandırdığını kaydetti. Özellikle artan Müslüman karşıtlığının, bu birlik ve dayanışma anlayışı ile üstesinden gelinebileceğine inandığını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Avrupa'da İslamofobi yükseliyor. Bu bir gerçek fakat şuna inanıyoruz: En doğru cevap Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın metodudur; Sabır, hikmet ve güzel ahlak. Biz tartışarak değil, örnek olarak cevap vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü kalpleri değiştiren şey sözler değil, davranışlardır ve Cenabıhakk'ın takdiridir. Bugün hiçbir devletten, camimizin yapımı için destek almadık. Bu proje tamamen burada yaşayan insanların emeği ve dayanışmasıyla yükseldi. İnşallah bundan sonra da dayanışmanın sembolü olarak tarihteki yerini alacak."

