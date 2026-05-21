Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik'
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması gündemi salladı: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şesterovka yerleşim biriminin ele geçirildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Şesterovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı."
Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs'ta Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Volohovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.
