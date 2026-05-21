Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi

Bayraktaroğlu, tatbikatta kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından milli savunma sanayi üretimi 50 farklı silah ve sistemin ilk defa kullanıldığını ifade etti. Tatbikata kapsamında birçok yeni faaliyetin icra edildiğini belirten Bayraktaroğlu, şunları ifade etti: Kamikaze Yetenekli Sürü Drone sistemi, KARAOK tanksavar füzesi, SİHA'larımızla MAM-T ve TEBER mühimmatı atışı yapılmış, SİHA'larımızda Elektronik Harp Podu ve insansız kara araçları ilk kez kullanılmıştır. Tatbikatta bir ilk olarak Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu'dan kalkış yaparak atış icra etmiş, yeni tip Denizaltı Hızır Reis deniz harekatındaki üstün kabiliyetlerini ortaya koymuş, SALVO ve MARLİN İDA'lar ile yeni tip çıkarma aracı da deniz unsurlarının etkinliğini sahaya yansıtmıştır. HİSAR-A, HİSAR-O, TOLGA, SUNGUR ve SiPER hava savunma sistemleri, tatbikat alanında bulunan hava savunma silah mevziinde çelik kubbe mimarisi içerisinde sergilenmektedir. Tatbikatta, yapay zeka destekli programlar, komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak kullanılmıştır. Yine bu yıl ilk kez, savunma sanayii firmalarımız ve üniversitelerimiz bir araya getirilmiştir. Yetenekli gençlerimizi teşvik etmek amacıyla 69 üniversiteden 292 projenin katıldığı EFES 2026-Savunma Bilim ve Teknolojileri proje yarışması düzenlenmiştir.