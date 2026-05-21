Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi

EFES Tatbikatı'nın 1975 ile 2016 arasında milli, 2016 yılından itibaren ise bir yıl milli, bir yıl uluslararası düzeyde icra edildiğini hatırlatan Bayraktaroğlu, şunları kaydetti: Bu tatbikat, NATO ülkesince icra edilenlerin arasında en büyük tatbikatlardan biri olduğunu belirtmek istiyorum. Bu da birleşik ve müşterek harekatların tamamı, yani amfibi hücum harekatı ve denizaltı harbi dahil olmak üzere, deniz harekatının tüm nevileri yakın hava desteği ve insansız sistemler. Taarruz, savunma ve hava hücum harekatı dahil olmak üzere kara harekatının tüm nevileri, yakın hava desteği ve insansız sistemlerin hepsi beraber icra edilmektedir. Ayrıca harp gemilerinden, uçaklardan, helikopterlerden, insansız sistemlerden ve kara ateş destek vasıtalarından gerçek atışlar yapılmaktadır.