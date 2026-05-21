Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi
Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, EFES-2026 Tatbikatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Türk Ordusu'nun konsept değişikliğine gittiğini ve bunun zorunlu bir durum olduğunu söyledi.

EFES-2026 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, değişen güvenlik ortamının caydırıcılığı yüksek ve harbe hazır bir silahlı kuvvet yapısını zorunlu kıldığını söyledi.

Bayraktaroğlu, tatbikatın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim seviyesini, manevra ve ateş gücünü, kuvvetler arasındaki koordinasyonunu göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Ordunun envanterine giren yerli ve milli sistemlerin, terörle mücadele harekatında da etkin bir şekilde kullanılarak, şu an üstün bir seviyeye ulaşıldığının altını çizen Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücü yüksektir. Her türlü harekatı yapacak, imkan ve kabiliyete sahiptir. Başta İHA ve SİHA ve elektronik harp yönetim ve kullanım olmak üzere tüm modern ordular arasında ilk sıralarda yerini almış, ezber bozan başarıları elde etmiş, dünya askeri literatüründe konsept değişikliği yaratmış ve 'İHA diplomasisi' kavramını kazandırmıştır." dedi.

Savunma sanayisinin yüksek yerlilik oranına ulaştığını anımsatan Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, savunma sanayisinin ve Türkiye'nin itibarının artarak, dost ve müttefik ülkeler için milli kabiliyetlerin güvence kaynağı haline geldiğini ifade etti.

EFES Tatbikatı'nın 1975 ile 2016 arasında milli, 2016 yılından itibaren ise bir yıl milli, bir yıl uluslararası düzeyde icra edildiğini hatırlatan Bayraktaroğlu, şunları kaydetti: Bu tatbikat, NATO ülkesince icra edilenlerin arasında en büyük tatbikatlardan biri olduğunu belirtmek istiyorum. Bu da birleşik ve müşterek harekatların tamamı, yani amfibi hücum harekatı ve denizaltı harbi dahil olmak üzere, deniz harekatının tüm nevileri yakın hava desteği ve insansız sistemler. Taarruz, savunma ve hava hücum harekatı dahil olmak üzere kara harekatının tüm nevileri, yakın hava desteği ve insansız sistemlerin hepsi beraber icra edilmektedir. Ayrıca harp gemilerinden, uçaklardan, helikopterlerden, insansız sistemlerden ve kara ateş destek vasıtalarından gerçek atışlar yapılmaktadır.

Bayraktaroğlu, tatbikata 50 dost ve müttefik ülkeden 1305 personel katılım sağladığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşların personeliyle toplam 10 bin 388 personelin tatbikata katıldığını aktaran Bayraktaroğlu, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde 5 Bakanlık, 9 kamu kurum ve kuruluşu ile 54 savunma sanayi firmasının tatbikatta yer aldığını söyledi.

Jenerik bir senaryoya dayanan tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı safhasının 11-17 Nisan tarihleri arasında 22 dost ve müttefik ülkenin katılımı ile 24 saat esasına göre icra edildiğini belirten Bayraktaroğlu, şunları kaydetti: Tatbikat süresince dost ve müttefik kuvvetlerle beraber ana eğitimlerin yanında FPV dron, anti dron, sürü dron, elektronik harp ve siber savunma gibi özel eğitimler de icra edilmiştir. İçinde bulunduğumuz fiili safha ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilmektedir. Tatbikatın dün geceki bölümünde özel kuvvetler arama kurtarma harekatı, ön kuvvet harekatı, kara, deniz ve hava ateş destek vasıtaları ile muharebe sahasının şekillendirilmesini müteakip koordineli olarak hava hücum harekatı ve amfibi harekat icra edilmiştir. Özellikle, dün gece yapılan BAYKAR Firması üretimi Kamikaze Yetenekli Sürü Dron taarruzu, tatbikata ayrı bir değer katmıştır. Geleceğin muharebe konseptinde ana yerini almıştır.

Bayraktaroğlu, tatbikatta kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından milli savunma sanayi üretimi 50 farklı silah ve sistemin ilk defa kullanıldığını ifade etti. Tatbikata kapsamında birçok yeni faaliyetin icra edildiğini belirten Bayraktaroğlu, şunları ifade etti: Kamikaze Yetenekli Sürü Drone sistemi, KARAOK tanksavar füzesi, SİHA'larımızla MAM-T ve TEBER mühimmatı atışı yapılmış, SİHA'larımızda Elektronik Harp Podu ve insansız kara araçları ilk kez kullanılmıştır. Tatbikatta bir ilk olarak Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu'dan kalkış yaparak atış icra etmiş, yeni tip Denizaltı Hızır Reis deniz harekatındaki üstün kabiliyetlerini ortaya koymuş, SALVO ve MARLİN İDA'lar ile yeni tip çıkarma aracı da deniz unsurlarının etkinliğini sahaya yansıtmıştır. HİSAR-A, HİSAR-O, TOLGA, SUNGUR ve SiPER hava savunma sistemleri, tatbikat alanında bulunan hava savunma silah mevziinde çelik kubbe mimarisi içerisinde sergilenmektedir. Tatbikatta, yapay zeka destekli programlar, komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak kullanılmıştır. Yine bu yıl ilk kez, savunma sanayii firmalarımız ve üniversitelerimiz bir araya getirilmiştir. Yetenekli gençlerimizi teşvik etmek amacıyla 69 üniversiteden 292 projenin katıldığı EFES 2026-Savunma Bilim ve Teknolojileri proje yarışması düzenlenmiştir.

