Savaşların tarzı değişti! Uyum sağlayan avantajlı çıkacak

Bu yeni savaş düzeninde yalnızca teknoloji değil, üretim kapasitesi ve sayı üstünlüğü de büyük önem kazanıyor. İran gibi ülkeler, çok sayıda İHA, füze ve küçük deniz araçları üreterek savunma sistemlerini aşırı yüklemeyi hedefliyor. Amaç bu araçların mükemmel olması değil; yeterince ucuz ve çok sayıda olmaları. Böylece savunma tarafı her saldırıyı engellemek için daha pahalı sistemler kullanmak zorunda kalıyor ve maliyet dengesi tersine dönüyor. Bu strateji, savunma tarafı için taktiksel başarılar getirse bile uzun vadede ekonomik açıdan stratejik zayıflık yaratabiliyor.