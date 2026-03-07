Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar
Türkiye'den 30 ila 45 adet arası Hürjet almayı planlayan İspanya, ileri jet eğitim uçağı için hazırlanan uçuş simülatörünün de sahibi olacak.
HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ileri jet eğitim uçağı için hazırlanan uçuş simülatörünün ilk müşterisinin İspanya olduğunu açıkladı.
İspanya, uçağı Entegre Savaş Pilot Eğitimi Sistemi (ITS-C) programı kapsamında tercih etmişti.
Program kapsamında İspanya’nın tedarik edeceği HÜRJET eğitim uçaklarında HAVELSAN tarafından geliştirilen uçuş simülatörü kullanılacak. Simülatörün yazılımı Türk şirketi tarafından sağlanırken, sistem İspanyol pilotlar için yerelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
İspanya’nın ITS-C programı kapsamında 30 ila 45 adet HÜRJET ileri jet eğitim uçağı satın almayı planladığı belirtiliyor. Programın temel amacı, uzun süredir hizmette olan F-5M eğitim uçaklarının yerini alacak yeni bir eğitim platformu oluşturmak.
İspanya envanterine girecek HÜRJET uçaklarında, ülkenin ihtiyaçlarına uygun bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor.
İspanya’da hizmete girecek HÜRJET uçaklarının yerel olarak “Saeta II” adıyla adlandırılması planlanıyor. “Saeta” adı daha önce Hispano HA-200 uçak ailesi için kullanılmıştı. Bu uçaklar hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde kullanılmıştı.
HÜRJET tedariki ve kapsamlı yer eğitim sistemlerini içeren ITS-C programının toplam değerinin yaklaşık 3,12 milyar avro olduğu belirtiliyor. Programın 2035 yılına kadar devam etmesi planlanıyor ve sözleşmede süre uzatma seçeneği bulunmuyor. KAYNAK: GDH
