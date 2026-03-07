  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar 'Ajan' diyorlardı! İran'da sırra kadem basan komutanın gizlice kaçırıldığı ülkeye bakın Rusya 'vuracaklar' deyip Türkiye'yi uyarmıştı! O ülke 'biz koruruz' diyerek dünyaya ilan etti Bunu da araştırmacılar önerdi... En sağlıklı içecekler belli oldu: Gerçek bir şoka hazır olun Türkiye’de sadece 3 kadın bu işi yapıyor! Emniyetin titiz inceleme timi iş başında İran'daki rejim değişikliğiyle ilgili bomba gizli istihbarat raporu ortaya çıktı!  Trump neye uğradığını şaşırdı
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

Türkiye'den 30 ila 45 adet arası Hürjet almayı planlayan İspanya, ileri jet eğitim uçağı için hazırlanan uçuş simülatörünün de sahibi olacak.

#1
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ileri jet eğitim uçağı için hazırlanan uçuş simülatörünün ilk müşterisinin İspanya olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

İspanya, uçağı Entegre Savaş Pilot Eğitimi Sistemi (ITS-C) programı kapsamında tercih etmişti.

#3
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

Program kapsamında İspanya’nın tedarik edeceği HÜRJET eğitim uçaklarında HAVELSAN tarafından geliştirilen uçuş simülatörü kullanılacak. Simülatörün yazılımı Türk şirketi tarafından sağlanırken, sistem İspanyol pilotlar için yerelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

#4
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

İspanya’nın ITS-C programı kapsamında 30 ila 45 adet HÜRJET ileri jet eğitim uçağı satın almayı planladığı belirtiliyor. Programın temel amacı, uzun süredir hizmette olan F-5M eğitim uçaklarının yerini alacak yeni bir eğitim platformu oluşturmak.

#5
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

İspanya envanterine girecek HÜRJET uçaklarında, ülkenin ihtiyaçlarına uygun bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor.

#6
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

İspanya’da hizmete girecek HÜRJET uçaklarının yerel olarak “Saeta II” adıyla adlandırılması planlanıyor. “Saeta” adı daha önce Hispano HA-200 uçak ailesi için kullanılmıştı. Bu uçaklar hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde kullanılmıştı.

#7
Foto - Türkiye'den bir taşta iki kuş! Hürjet'in yanında onu da alacaklar

HÜRJET tedariki ve kapsamlı yer eğitim sistemlerini içeren ITS-C programının toplam değerinin yaklaşık 3,12 milyar avro olduğu belirtiliyor. Programın 2035 yılına kadar devam etmesi planlanıyor ve sözleşmede süre uzatma seçeneği bulunmuyor. KAYNAK: GDH

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi
Dünya

İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi
Gündem

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıkl..
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'
Gündem

Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye'nin son dönemde bölgedeki ateş çemberine rağmen izlediği dış politika stratejisine..
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Hizbullah, bugün terör devleti İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini dünyaya duyurdu.

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23