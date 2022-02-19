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Dünya
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Savaşa ramak kaldı! Siviller tahliye ediliyor

2022-02-19 08:34:15
Savaşa ramak kaldı! Siviller tahliye ediliyor

Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna krizi var.

#1
Foto - DONBAS'TA GERİLİM ZİRVEDE ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahliyle son dönemde karşılıklı iddialar ve suçlamalar son dönemde zirveye çıktı.

DONBAS'TA GERİLİM ZİRVEDE ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahliyle son dönemde karşılıklı iddialar ve suçlamalar son dönemde zirveye çıktı.

#2
Foto - İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan Donbas sorunu Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesiyle alevlendi.

İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan Donbas sorunu Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesiyle alevlendi.

#3
Foto - ABD ve İngiliz istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih bile verirken Rusya bu iddiaları reddetti. Batı bloğunun iddialarının ardından Rusya'nın sınır bölgelerinde 150 binden fazla asker konuşlandırdığı ve bu iddiaları destekleyen uydu görüntüleri medyaya yansıdı.

ABD ve İngiliz istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih bile verirken Rusya bu iddiaları reddetti. Batı bloğunun iddialarının ardından Rusya'nın sınır bölgelerinde 150 binden fazla asker konuşlandırdığı ve bu iddiaları destekleyen uydu görüntüleri medyaya yansıdı.

#4
Foto - BÖLGEDEN SİVİL TAHLİYESİ BAŞLADI Tüm bu gelişmelerin ardından Donbas'tan kaçış da başladı. Bölgedeki Rus ayrılıkçılar sivilleri Rusya sınırına doğru harekete geçirdi. ATM VE BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUK Bazı şehirlerde çalınan sirenlerle halk uyarılırken insanların ATM oromatlarına ve benzin istasyonlarına akın etmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

BÖLGEDEN SİVİL TAHLİYESİ BAŞLADI Tüm bu gelişmelerin ardından Donbas'tan kaçış da başladı. Bölgedeki Rus ayrılıkçılar sivilleri Rusya sınırına doğru harekete geçirdi. ATM VE BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUK Bazı şehirlerde çalınan sirenlerle halk uyarılırken insanların ATM oromatlarına ve benzin istasyonlarına akın etmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

#5
Foto - OTOBÜSLER HAZIRLANDI Çocukların tahliyesi için özel bir organizasyon hazırlanırken yüzlerce otobüs tahliye için şehir merkezlerine getirildi. Hazırlıkların ardından tahliyenin başlamasıyla Rusya yönüne doğru karayollarında ucu görünmeyen uzun konvoylar oluştu.

OTOBÜSLER HAZIRLANDI Çocukların tahliyesi için özel bir organizasyon hazırlanırken yüzlerce otobüs tahliye için şehir merkezlerine getirildi. Hazırlıkların ardından tahliyenin başlamasıyla Rusya yönüne doğru karayollarında ucu görünmeyen uzun konvoylar oluştu.

#6
Foto - DONETSK'TE ŞİDDETLİ PATLAMA Diğer yandan tahliye ile beraber Donetsk şehir merkesinde Rus ayrılıkçıların kaldığı bir binanın yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.

DONETSK'TE ŞİDDETLİ PATLAMA Diğer yandan tahliye ile beraber Donetsk şehir merkesinde Rus ayrılıkçıların kaldığı bir binanın yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.

#7
Foto - Rus medyasının servis ettiği görüntülerde bina yanındaki bir aracın infilak ettiği görüldü.

Rus medyasının servis ettiği görüntülerde bina yanındaki bir aracın infilak ettiği görüldü.

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