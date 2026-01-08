Savaşa katılmaları an meselesi! Türkiye ile savunma sanayi konusunda anlaşmak istiyorlar: Ankara ile yakınlaşmamız şart

Bolat, AB tarafında özellikle Komisyonda ileri gelenlerde Türkiye'nin önemi konusunda daha yüksek bir bilinç olduğunu vurgulayarak, "Özellikle jeopolitik gelişmeler, NATO'nun durumu, Rusya-Ukrayna savaşının tesirleri noktasında Türkiye'nin artan öneminin farkındalar. AB, Türkiye ile daha güçlü bir savunma müttefikliği arayışı içinde. Türkiye'nin güçlü savunmasının, güçlü savunma sanayinin Avrupa'nın savunması açısından da ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını ifade ediyorlar. Bize, Türkiye ile daha yakınlaşmamız gerekir şeklinde ifadeleri oldu. Tabii bunun politik liderler bazında da aynı güçlü bir şekilde ortaya çıkması konusunda beklentimiz var." diye konuştu.