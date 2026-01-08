Savaşa katılmaları an meselesi! Türkiye ile savunma sanayi konusunda anlaşmak istiyorlar: Ankara ile yakınlaşmamız şart

AB Konseyinden Komisyona yetkilendirme geldiği takdirde teknik görüşmeler ve müzakerelerin başlayacağını anlatan Bolat, böyle bir durumda hızla ilerleme sağlanabileceğini ifade etti. Bakan Bolat, vize konusunun da gündeme geldiğine işaret ederek, "Türk vatandaşlarının vize sorunlarıyla alakalı olarak iki yıllık çabamızın ürünü olarak geçen yılın temmuz ayının 15'inde AB Komisyonu yeni bir sistem hazırladı ve bunu hem AB olarak hem de üye ülkeler olarak uygulama kararı aldı. Türk vatandaşlarına her başvuruda daha uzun süreli ve çok girişli vize uygulaması başlatıldı." dedi.