Kadın - Aile
7
Her gece ağzınız kuruyor, uyku zehir oluyorsa: Bu iyi geliyor mutlaka için, sorun bitebilir
Giriş Tarihi:

Her gece ağzınız kuruyor, uyku zehir oluyorsa: Bu iyi geliyor mutlaka için, sorun bitebilir

Ağızda biriken bakteriler, gece boyunca kötü kokuya yol açan gazlar üretebiliyor. Diş eti kanamaları ve plak oluşumu da bu durumu artırabiliyor. Uyku sırasında ağız içi tükürük üretiminin azalması, bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Sabahları uyanıldığında hissedilen ağız kokusu, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir durum olarak biliniyor. Uyku sırasında ağız içi tükürük üretiminin azalması, bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Ancak bu durum her zaman basit nedenlere bağlı olmayabiliyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Sorunlarına İşaret Edebilir! Sabah ağız kokusunun en sık nedenleri arasında diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve yetersiz ağız hijyeni yer alıyor. Ağızda biriken bakteriler, gece boyunca kötü kokuya yol açan gazlar üretebiliyor. Diş eti kanamaları ve plak oluşumu da bu durumu artırabiliyor. Mide ve Sindirim Sistemi Problemleri Etkili Olabiliyor Uzmanlara göre sabah ağız kokusu, mide kaynaklı sorunların da habercisi olabiliyor. Reflü, gastrit ve mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, ağızda ekşi ve rahatsız edici bir kokuya neden olabiliyor. Özellikle mide yanması ve hazımsızlık şikayeti olanlarda bu durum daha sık görülüyor.

Sinüzit, geniz akıntısı ve kronik bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu rahatsızlıkları da sabah ağız kokusuna yol açabiliyor. Gece boyunca genizde biriken mukus, bakterilerin çoğalmasına neden oluyor ve bu durum ağız kokusu şeklinde hissediliyor. Ağız Kuruluğu Ciddi Bir Etken Olabilir! Tükürük, ağız içini temizleyen doğal bir savunma mekanizması olarak görev yapıyor. Uyku sırasında ağızdan nefes almak, bazı ilaçlar veya susuz kalmak ağız kuruluğuna yol açabiliyor. Ağız kuruluğu da sabahları kötü kokunun artmasına neden olabiliyor.

Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Uyarı Verebilir Nadir durumlarda sabah ağız kokusu, diyabet gibi metabolik hastalıklarla ilişkilendirilebiliyor. Özellikle meyvemsi veya aseton benzeri kokular, kan şekeri dengesizliğine işaret edebiliyor. Bu tür kokuların düzenli olarak hissedilmesi durumunda uzman görüşü öneriliyor. Sabah Ağız Kokusu Ne Zaman Ciddiye Alınmalı? Ağız kokusu gün içinde de devam ediyorsa, diş fırçalama ve ağız bakımıyla geçmiyorsa veya mide ve solunum yolu şikâyetleri eşlik ediyorsa, altta yatan farklı sağlık sorunları olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ağız kokusunun en yaygın sebebi ağız hijyenine dikkat edilmemesidir. Günlük olarak fırçalama, diş ipi kullanımı, rutin diş temizliği önmelidir.

“Ağız kokusu neden geçmiyor?” Bunlardan en sık rastlananlardan en az rastlananlara doğru sıralayacak olursak genellikle sebep şudur. Dilini fırçaladığını düşünüyor ama aslında dilini kötü fırçalıyor ve eksik fırçalıyor olabilir. Bu en sık rastlanan sebep. Ikinci sebep ise ağız kokusu ağızdan gelmiyor olabilir.

Ağız kuruluğunu önlemek için mutlaka bol su içmek · Günde iki kez, en az iki dakika olacak şekilde dişleri fırçalamak · Maydanoz, ağız kokusunu giderme amacıyla kullanılan en yaygın sebzelerden biridir. Ağız kokusunu en hızlı ne alır? Günde bir porsiyon yoğurt tüketerek ağız kokusunun giderilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Ağız kokusunu gidermekte etkili olan besinlerden biri de süttür. Özellikle soğan, sarımsak gibi güçlü aromaya sahip besinler tükettikten sonra bir bardak süt içmek ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir. Ağız Kokusu Neden Olur? Ağız kokusunun ana nedeni ağız hijyenine yeteri kadar önem verilmemesidir. Dişleri düzenli olarak fırçalamama ve günde en az bir kez diş ipi kullanmama gibi ağız hijyenini bozan durumlar, kötü bakterilerin ağız içine yerleşerek diş çürüğü kokuya neden olmasına yol açabilir. Diğer ağız kokusu nedenleri aşağıdakileri kapsayabilir: Ağız Kuruluğu Ağız kuruluğu, tükürüğün yeteri kadar salgılanmaması sonucu oluşur. Tükürük azlığı ağzın kendine has florasının bozulmasına neden olarak ağız kokusuna yol açabilir. Sigara içmek, bazı ilaçlar ve belirli hastalıklar ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kokusu için içecekler! Yemeklerden sonra anason yada rezene çayı içmek ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir. Portakal yüksek C vitamini içeriği sayesinde tükürük üretiminin artırılmasına yardımcı olabilir. Özellikle tükürük azlığı nedeniyle gelişen ağız kokularının giderilmesinde portakal tüketimi faydalı olabilir. Diş eti hastalıklarının ilk habercisi olabilir. Yetersiz sıvı alımı, bazı ilaçlar, ağızdan nefes alma alışkanlığı veya doğrudan kuru ağız (xerostomi) durumu, tükürük üretimini azaltarak bakterilerin çoğalması neden olabilir.

