Savaş küresel dengeleri altüst etti! İşte İran'dan en fazla petrol alan ülkeler!
İran petrolüne en çok muhtaç olan ülkeler açıklandı. Orta Doğu'da savaş şiddetinin arttığı bu dönemde, İran'dan en çok petrol alan ülkeler hangileri? İşte o liste...
ABD-İRAN SAVAŞI YÜZÜNDEN DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE Bölgedeki tansiyonun giderek yükseldiği ABD–İran savaşının gölgesinde küresel enerji piyasaları büyük bir belirsizliğin içine sürüklendi. Çatışmaların genişleme ihtimali, uluslararası aktörlerin adımlarını daha temkinli atmasına neden olurken, küresel ticaret rotalarında da gözle görülür bir baskı oluşmuş durumda.
İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI HAMLESİ PETROL FİYATLARINI UÇURDU Savaş ortamını daha da kritik hâle getiren unsur ise Hürmüz Boğazı’nın uzun süredir kapalı kalması. Enerji sevkiyatının kalbini oluşturan bu hattın işlememesi, petrol arzında ciddi bir daralmaya yol açtı.
İRAN'DAN EN FAZLA PETROL SATIN ALAN ÜLKELER AÇIKLANDI! Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, İran’dan en fazla petrol tedarik eden ülkelerin sıralaması da netleşti. Küresel enerji dengelerini yakından ilgilendiren bu tablo, hem pazarın yönünü hem de önümüzdeki dönemde atılacak siyasi ve ekonomik adımların seyrini belirleyecek gibi görünüyor.
İŞTE İRAN'DAN EN FAZLA PETROL SATIN ALAN ÜLKELER!
20) GANA
19) KUVEYT
18) SİNGAPUR
17) MOZAMBİK
16) SURİYE
15) ÖZBEKİSTAN
14) GÜNEY AFRİKA
13) ERMENİSTAN
12) TÜRKMENİSTAN
11) AZERBAYCAN
10) RUSYA
9) TAYLAND
8) ENDONEZYA
7) UMMAN
6) PAKİSTAN
5) AFGANİSTAN
4) HİNDİSTAN
3) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
2) IRAK
1) ÇİN Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere % ek gümrük vergisi uygulaması, doğrudan Çin ekonomisini hedef alan stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Çin, İran'ın toplam ticaret hacminin ?'ından fazlasını kontrol eden en büyük ortağı konumunda ve bu vergi, Pekin'in petrol ithalatı ile ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde vuracaktır./ derleyen: haber7
