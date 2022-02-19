Savaş kapıda! İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri

Rusya'nın olası Ukrayna işgaline yönelik gerilim tüm hızıyla sürüyor. ABD'nin dün "Putin savaş emrini her an verebilir" açıklaması ve 24 saat vurgusundan sonra büyükelçiliğini tahliye etmeyi planlaması gerilimi daha da artırdı. Rusya ise açıklamaları Batı'nın kumpası olarak değerlendirirken yığınakları artırmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri merak konusu oldu. İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri...