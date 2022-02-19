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Dünya
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Savaş kapıda! İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri

2022-02-19 16:18:20
Savaş kapıda! İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri

Rusya'nın olası Ukrayna işgaline yönelik gerilim tüm hızıyla sürüyor. ABD'nin dün "Putin savaş emrini her an verebilir" açıklaması ve 24 saat vurgusundan sonra büyükelçiliğini tahliye etmeyi planlaması gerilimi daha da artırdı. Rusya ise açıklamaları Batı'nın kumpası olarak değerlendirirken yığınakları artırmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri merak konusu oldu. İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri...

#1
Foto - MEVCUT İNSAN GÜCÜ RUSYA: 69 milyon 737 bin 187 UKRAYNA: 15 milyon 310 bin 276

MEVCUT İNSAN GÜCÜ RUSYA: 69 milyon 737 bin 187 UKRAYNA: 15 milyon 310 bin 276

#2
Foto - ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK RUSYA: 46 milyon 681 bin 219 UKRAYNA: 22 milyon 310 bin 276

ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK RUSYA: 46 milyon 681 bin 219 UKRAYNA: 22 milyon 310 bin 276

#3
Foto - AKTİF PERSONEL RUSYA: 850 bin UKRAYNA: 200 bin

AKTİF PERSONEL RUSYA: 850 bin UKRAYNA: 200 bin

#4
Foto - TOPLAM HAVA GÜCÜ RUSYA: 4 bin 173 UKRAYNA: 318

TOPLAM HAVA GÜCÜ RUSYA: 4 bin 173 UKRAYNA: 318

#5
Foto - SAVAŞ UÇAĞI RUSYA: 772 UKRAYNA: 69

SAVAŞ UÇAĞI RUSYA: 772 UKRAYNA: 69

#6
Foto - HELİKOPTER RUSYA: 1543 UKRAYNA: 112

HELİKOPTER RUSYA: 1543 UKRAYNA: 112

#7
Foto - TANK GÜCÜ RUSYA: 12 bin 420 UKRAYNA: 2 bin 596

TANK GÜCÜ RUSYA: 12 bin 420 UKRAYNA: 2 bin 596

#8
Foto - ZIRHLI ARAÇLAR RUSYA: 30 bin 122 UKRAYNA: 12 bin 303

ZIRHLI ARAÇLAR RUSYA: 30 bin 122 UKRAYNA: 12 bin 303

#9
Foto - ROKETATAR RUSYA: 3 bin 391 UKRAYNA: 490

ROKETATAR RUSYA: 3 bin 391 UKRAYNA: 490

#10
Foto - DENİZ FİLO GÜCÜ RUSYA: 605 UKRAYNA: 38

DENİZ FİLO GÜCÜ RUSYA: 605 UKRAYNA: 38

#11
Foto - DENİZALTILAR RUSYA: 70 UKRAYNA: 0

DENİZALTILAR RUSYA: 70 UKRAYNA: 0

#12
Foto - DESTROYERLER RUSYA: 15 UKRAYNA: 0

DESTROYERLER RUSYA: 15 UKRAYNA: 0

#13
Foto - TİCARET FİLOSU RUSYA: 2873 UKRAYNA: 409

TİCARET FİLOSU RUSYA: 2873 UKRAYNA: 409

#14
Foto - LİMANLAR RUSYA: 8 UKRAYNA: 6

LİMANLAR RUSYA: 8 UKRAYNA: 6

#15
Foto - SAVUNMA BÜTÇESİ RUSYA: 154 Milyar Dolar UKRAYNA: 11.8 Milyar Dolar

SAVUNMA BÜTÇESİ RUSYA: 154 Milyar Dolar UKRAYNA: 11.8 Milyar Dolar

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