Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar
Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı. İki ülke arasında dün de 400 esir asker değişimi yapılmıştı.

Foto - Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’in kontrolündeki topraklarda 300 Rus askerinin ülkeye getirildiği belirtilerek, "Bunun karşılığında 300 Ukraynalı asker verildi." ifadesi kullanıldı.

Foto - Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Esir askerlerin değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD’nin arabuluculuğuyla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlerin Belarus’ta bulunduğu ve Rusya’ya getirileceği aktarıldı.

Foto - Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Rusya ile yapılan son esir takasına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "300 Ukraynalı savunmacı daha Rus esaretinden evlerine dönüyor." açıklamasını yaptı.

Foto - Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Mesajında, "Çoğu bir yıldan fazla süre, bazıları ise 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullanan Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışacaklarını belirtti.

Foto - Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Zelenskiy, esir takası sürecine sağladığı destek nedeniyle ABD'ye teşekkür etti.

Foto - Savaş halindeler! 600 esir asker değişimi yaptılar

Ukrayna ile Rusya arasında dün gerçekleşen esir değişimi sonucunda da 400 asker serbest bırakılmıştı.

