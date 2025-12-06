  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke "İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar" diyerek duyurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke “İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar” diyerek duyurdu

Türkiye'nin Mavi Vatan için yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade eden Yunan basını, Ankara'nın donanmanın tüm ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilecek askeri deniz araçları inşa etmeye başladığını bildirdi. Haberde, Yunanistan'ın ABD'den alacağı F-35 ve F-16'lara Türkiye'nin cevabının ise KAAN, Eurofighter ve KIZILELMA ile olduğu vurgulandı. Baykar üretimi KIZILELMA'ya ise özellikle dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi.

1
#1
Foto - Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke "İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar" diyerek duyurdu

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda yoğun bir savaş gemisi üretimi içinde olduğu aktarıldı. Bu durumun Yunanistan için endişe kaynağı olduğu aktarılan haberde, 'Türkiye'nin gemi inşa çılgınlığına karşı Yunanistan'ın hava üstünlüğünü' elinde tutması gerektiği dile getirildi.

#2
Foto - Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke "İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar" diyerek duyurdu

Haberde, "Mavi Vatan'a hizmet etme azmiyle hareket eden Türkler, Ege ve Güneydoğu Akdeniz'e hakim olma yolunda donanmalarına sürekli gemiler inşa edip teslim ediyor" denildi. Türkiye'nin şu anda İstanbul'daki bir tersanede 7 İstif sınıfı fırkateyn, 6 Hisar sınıfı devriye gemisi, amfibi destek gemisi TCG Anadolu için 8 çıkarma gemisi, 6 denizaltı, bunlardan 5'i Reis sınıfı ve 1'i Milden sınıfı olmak üzere, Milden-1, 1 Milli hızlı hücum botu, 1 mayın tarama gemisi, 1 TF-2000-1 TF-2000 sınıfı muhrip olmak üzere toplam 31 askeri deniz aracı inşa ettiği vurgulandı.

#3
Foto - Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke "İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar" diyerek duyurdu

Tüm bu çalışmaların Yunanistan için büyük endişe kaynağı olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin bu girişimlerine karşı Atina'nın hava üstünlüğünü lehine çevirmesi gerektiği aktarıldı. Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan 38 F-16 Block 50 uçağının F-16 Viper seviyesine yükseltilmesinin planlandığı belirtilen haberde, F-35 savaş uçakları ile birlikte havada üstünlüğün sağlanması gerektiği vurgulandı. Yunanistan'ın denizlerde etkisinin zayıf olduğu gözler önüne serilen haberde Atina'nın F-16 ve F-35 hamlelerine karşılık ise Türkiye'nin Eurofighter, KAAN ve KIZILELMA ile karşılık vereceği belirtildi.

#4
Foto - Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke "İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar" diyerek duyurdu

Haberde ayrıca, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olmasına atıf yapılırken, Yunan Hava Kuvvetlerinin KIZILELMA'ya ise özellikle dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

hava üstünlüğü mü??? sapanla avlamazsak....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!
Gündem

Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!" başlıklı bir yazı kaleme aldı...
Ambulans helikopterde Gökbey damgası
Sağlık

Ambulans helikopterde Gökbey damgası

SBB'nin aldığı 100 ambulans sağlık filosuna teslim töreninde katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Buradan ülkemiz adına gurur ve..
28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi
Gündem

28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi

Dijital içerik platformu GAİN’in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, sosyal medyada başörtüsü saldırısına uğradı. Aralarında gazetecilerinde bulund..
AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler
Gündem

AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler

Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun, Barzani’nin Türkiye ziyaretini hedef alan çevrelerin ülkede bilinçli biçimde gerginlik oluşturma..
Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu
Gündem

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde günlerdir sürdürdüğü kanlı baskın ve saldırılarının sona erdiğini açıkladı. Yapılan r..
Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gündem

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü üzerinden yolsuzlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23