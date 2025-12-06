Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yatıp kalkıp Türkiye’yi tehdit eden ülke “İşte bu yüzden KIZILELMA’yı üretiyorlar” diyerek duyurdu

Türkiye'nin Mavi Vatan için yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade eden Yunan basını, Ankara'nın donanmanın tüm ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilecek askeri deniz araçları inşa etmeye başladığını bildirdi. Haberde, Yunanistan'ın ABD'den alacağı F-35 ve F-16'lara Türkiye'nin cevabının ise KAAN, Eurofighter ve KIZILELMA ile olduğu vurgulandı. Baykar üretimi KIZILELMA'ya ise özellikle dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi.