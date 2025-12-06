Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ceplerdeki kumarhane!
Kumar; insan zihninin zaaf noktalarını hedef alan, gelişmiş algoritmalarla güçlendirilmiş ve küresel ölçekte örgütlenmiş dev bir endüstriyel sömürü sistemine dönüşmüş durumda. Artık bu mesele basit bir “irade meselesi” olarak görülemeyecek kadar derin; nörobiyolojik etkileri olan, kişiyi bağımlılığa sürükleyen bir hastalık niteliği taşıyor. Akıllı telefonların hayatın merkezine girmesiyle birlikte, her birey cebinde günün her anı erişilebilir bir kumarhane taşımaya başladı. Yasal spor bahisleri küresel ölçekte 100 milyar doları aşan bir hacme ulaşmış olsa da, asıl tehlike illegal kumar pazarının karanlık büyüklüğünde saklı. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre kayıt dışı kumar ekonomisi 1.8 trilyon dolara kadar çıkıyor. Denetim mekanizmalarından tamamen uzak şekilde genişleyen bu dev “gölge endüstri”, devletlerin yapısını zayıflatan, toplumları içten içe çürüten sessiz bir yıkım niteliği taşıyor.