BBP lideri Destici’den, kadınlar için “Tam isabet” dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

Destici, "Bugün konuşmamız gereken bir başka husus da ayrımcılıktır. En önemli problemlerimizden birinin maalesef kadınlarımıza yönelen ayrımcılık olduğu da bir gerçektir. Bu zamanla azalmıştır. Ama hala bu konuda eksikliklerimiz vardır. Çocuklarımıza eğitim imkanı sağlarken kız çocuklarımızın yüksek öğrenim görmesine engel olan anlayışa maalesef az da olsa hala rastlamaktayız. Yine aynı şekilde kız çocuklarımızın meslek edinmeleri, iş hayatına atılmaları noktasında da az da olsa bu tür örneklerle karşı karşıya kalmaktayız. Kadınlarımızın hayır diyebilecek donanıma ve ekonomik güce sahip olmaların en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Kadınlarımızın istihdam içindeki oranını, sigortalı sayısını, üretime dolayısıyla ekonomiye katkılarını da yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bu yönde atılacak adımlar atıl durumdaki iş gücünün hareketi geçirip ülke ekonomisinde büyümeyi sağlarken kadınlarımızın refah yüzeyini aileleriyle elde edecek, hayat standartlarını da yükseltecek, aynı zamanda daha güvenli bir hayatın da kapısını aralayacak. Bunun ilk aşamasının ciddi bir eğitim planlaması olduğunu, istisnasız her kadınımızın bu eğitimi alması gerektiğini altını da bir kere daha çiziyorum" dedi.