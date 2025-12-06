  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
BBP lideri Destici’den, kadınlar için "Tam isabet" dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BBP lideri Destici’den, kadınlar için “Tam isabet” dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kadınlara özel üniversiteler ve hastaneler kurulması gerektiğini belirtti. Destici, çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi gerektiğini de bir kez daha vurguladı.

#1
Foto - BBP lideri Destici’den, kadınlar için "Tam isabet" dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Birliğe İz Bırakan Kadınlar' programı, İstanbul'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadınlarımız, rahatlıkla okuyabileceği okulların geçmiş dönemde olmaması, üniversitelerin olmaması ve çalışma hayatlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle toplumsal hayattan eğitimden uzak kaldılar. Ama bugün bu konuda çok büyük mesafeler alındı. Ben buradan iki hususu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Birincisi bugün Japonya'da bile olan ve sadece kadınların ya da kızlarımızın gidebildiği üniversitelerin kurulması mutlaka gereklidir. Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulmalıdır. İkincisi yine sadece kadınlarımıza hizmet verecek hastanelerde bir an önce hayata geçirilmelidir. Yıllarca laiklik adı altında bunlara karşı çıktılar. Tıpkı başörtüsüne karşı çıktıkları gibi. Tıpkı imam hatiplere karşı çıktıkları gibi. Tıpkı kadınların okumasına bu vesilelerle ya da bu sebeplerle karşı çıktıkları gibi. Kadınlarımızı, kızlarımızı eğitim hayatından ve iş hayatından uzaklaştırdıkları gibi. Şimdi burada üstlerine hiçbir şey alınmazlar. Ama biz bu gerçekleri yaşadık. 28 Şubat'ta yaşadık. 12 Eylül darbesi dönemlerinde yaşadık" diye konuştu.

#2
Foto - BBP lideri Destici’den, kadınlar için "Tam isabet" dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

Destici, "Bugün konuşmamız gereken bir başka husus da ayrımcılıktır. En önemli problemlerimizden birinin maalesef kadınlarımıza yönelen ayrımcılık olduğu da bir gerçektir. Bu zamanla azalmıştır. Ama hala bu konuda eksikliklerimiz vardır. Çocuklarımıza eğitim imkanı sağlarken kız çocuklarımızın yüksek öğrenim görmesine engel olan anlayışa maalesef az da olsa hala rastlamaktayız. Yine aynı şekilde kız çocuklarımızın meslek edinmeleri, iş hayatına atılmaları noktasında da az da olsa bu tür örneklerle karşı karşıya kalmaktayız. Kadınlarımızın hayır diyebilecek donanıma ve ekonomik güce sahip olmaların en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Kadınlarımızın istihdam içindeki oranını, sigortalı sayısını, üretime dolayısıyla ekonomiye katkılarını da yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bu yönde atılacak adımlar atıl durumdaki iş gücünün hareketi geçirip ülke ekonomisinde büyümeyi sağlarken kadınlarımızın refah yüzeyini aileleriyle elde edecek, hayat standartlarını da yükseltecek, aynı zamanda daha güvenli bir hayatın da kapısını aralayacak. Bunun ilk aşamasının ciddi bir eğitim planlaması olduğunu, istisnasız her kadınımızın bu eğitimi alması gerektiğini altını da bir kere daha çiziyorum" dedi.

#3
Foto - BBP lideri Destici’den, kadınlar için "Tam isabet" dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

Destici, "Kadınlarımıza çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı. Kadınlarımızın ailesine zaman ayıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çünkü kadın aynı zamanda bir eş ve bir annedir. Çocuğunun ilk öğretmenidir. Onun için erkekler 8 saat çalışıyorsa farz-ı muhal kadınlarımız 6 saat çalışmalıdır. Sabah bir saat geç gitmeli ve bir saatte erken çıkmalıdır. Aynı şekilde kadınlarımız hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır. Yarın gün olan izin ve tatiller kadınlarımız için bir gün tam olmalıdır. Mesela arefe günü, bayramlardan önce yarım gün tatil var. İşte burada kadınlarımız için bu tam gün olmalıdır. Çünkü aynı zamanda bayrama hazırlanmak gibi de bir telaşı vardır" diye konuştu.

#4
Foto - BBP lideri Destici’den, kadınlar için "Tam isabet" dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

Destici, "Evliliği teşvik etmeliyiz. Çocuk sahibi olmayı teşvik etmeliyiz. Ama tabi ki bunun içinde daha güvenli, hayat pahalılığının olmadığı, herkesin çocuğunun rahatlıkla okutabildiği, her ailenin çocuğunu evlendirebildiği bir ortamında hazırlanması gerekiyor. Evlenen gençlerimizin iş hayatına atılacak fırsatları bulması gerekiyor. Üniversite mezunlarımızın mutlaka iş sahibi olacağı yeni istihdam alanlarının açılması gerekiyor. Onun için de kadınlarımız önemli ve kıymetli bir noktada durmaktadır. Kadınlarımızın huzuru, mutluluğu ve güvenli bir hayat içinde yaşıyor olmaları, işte bu tehlikeyi de ortadan kaldıracaktır.

#5
Foto - BBP lideri Destici’den, kadınlar için "Tam isabet" dedirten öneri: Mutlaka kurulmalı

Yani Türkiye'yi ve Türk milletini yaşatacak olan da Türk kadınıdır. Özellikle çalışan kadınlarımızın çocuk sahibi olma konusunda tereddüt yaşadıklarını görüyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Bu hangi sebeplerden kaynaklanmalıdır? Buna baktığımızda karşımıza birinci olarak doğum izninin azlığı ve çalıştığı iş yerinde çocuğunu bırakabileceği bir kreşin olmamasıdır. Dolayısıyla da biz isteyen hanım kardeşlerimizin doğumdan sonra iki yıl izin yapabilmelerinin sağlanmasını ve mutlaka kadınlarımızın çalıştığı her kurumda, her kadınımızın evladını bırakabileceği kapasitede kreşlerin yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!
Gündem

Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!" başlıklı bir yazı kaleme aldı...
Ambulans helikopterde Gökbey damgası
Sağlık

Ambulans helikopterde Gökbey damgası

SBB'nin aldığı 100 ambulans sağlık filosuna teslim töreninde katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Buradan ülkemiz adına gurur ve..
28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi
Gündem

28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi

Dijital içerik platformu GAİN’in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, sosyal medyada başörtüsü saldırısına uğradı. Aralarında gazetecilerinde bulund..
AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler
Gündem

AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler

Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun, Barzani’nin Türkiye ziyaretini hedef alan çevrelerin ülkede bilinçli biçimde gerginlik oluşturma..
Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu
Gündem

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde günlerdir sürdürdüğü kanlı baskın ve saldırılarının sona erdiğini açıkladı. Yapılan r..
Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gündem

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü üzerinden yolsuzlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23