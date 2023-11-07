Satürn halkaları ortadan kaybolacak

Milyonlarca devam eden bu olay Güneş patlayıp gezegenimizi yok edene ve muhtemelen diğer gezegenlerin yörüngelerini bozana kadar sürecek. Bu nedenle, Satürn’ün halkaları 2025’te yok olacak. 2032 yılında ise tekrar halkalar karşımıza çıkacak. Gezegenin halkaları 5 yıl gibi bir süre boyunca Dünya'dan görülemeyecek.