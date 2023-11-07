2023-11-07 22:36:39 Satürn halkaları ortadan kaybolacak
Gökyüzü severler için NASA kötü haberi duyurdu. Güneş Sistemi'nin incisi olarak bilinen Satürn eşsiz güzel halkalarını yitirecek.
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Gökyüzü severler için NASA kötü haberi duyurdu. Güneş Sistemi'nin incisi olarak bilinen Satürn eşsiz güzel halkalarını yitirecek.
Yakından tanıdığımız ve Güneş Sistemi’nin göz bebeği olan Satürn deyince akıllara muhteşem güzelliği ile halkalar öne çıkar.
Sahip olduğu halkalarla görsel bir şölen sunan gezen hakkındaki kötü haberi de NASA duyurdu. Yapılan araştırmaya göre gezegenin halkaları yok olacak.
Galileo Galilei Satürn’ün halkalarını ilk kez 1610 yılında buldu. Sonrasında bilim adamlarının gözlerini bu gezegenin halkalarına yoğunlaştırdı.
Bilim insanları uzaktan halkaları analiz ettiler. Bu eşsiz güzelliğin nasıl oluştuğunu ve bu halkaların ne anlama gelebileceği hakkında teoriler ortaya attılar.
Sahip olduğu halkalarıyla birlikte eşsiz bir bir manzara sunan Satürn’den herkesi üzecek bir bir haber duyuruldu. Tahmini olarak 2025 yılında Satürn’ün halkaları kaybolacak. Fakat endişelenmeyin. Kayıp kısa süreli olacak.
ABD'li kuruluş NASA, gezegenin etrafındaki halkaların tamamen yok olmuş gibi görüneceğini açıkladı. Nihayetinde bu durum sadece gezegenin Dünya ile tam karşı karşıya gelmesinin yarattığı optik bir yanılsamadan böyle görülecek.
İşin aslı halkalar teknik olarak hâlâ orada olacak ancak dünyadan bakıldığında görülemeyecek.
Durumun beklenmedik olduğu NASA tarafından da itiraf ediliyor. Güneş etrafındaki yörüngesini 29,5 yılda tamamlayan Satürn, 2025 yılında halkalarının kenarları dışarıya bakacak şekilde gezegenimize doğru çevrilecek. İnsanlık Dünya'dan Satürn’ün halkalarını göremeyecek. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra gezegen daha fazla döndükçe halkalar yeniden görülecek.
Milyonlarca devam eden bu olay Güneş patlayıp gezegenimizi yok edene ve muhtemelen diğer gezegenlerin yörüngelerini bozana kadar sürecek. Bu nedenle, Satürn’ün halkaları 2025’te yok olacak. 2032 yılında ise tekrar halkalar karşımıza çıkacak. Gezegenin halkaları 5 yıl gibi bir süre boyunca Dünya'dan görülemeyecek.
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