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Otomotiv
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Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

2022-09-26 15:45:11
Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Tüm dünyada olduğu gibi elektrikli araçların kullanımı Türkiye'de de her geçen gün artmaya devam ediyor. ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı. 8 aylık rapora göre, 34 bin 265 adet hibrit ve 3 bin 283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları şu şekilde...

#1
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

NTV'nin haberine göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi. Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti. İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...

#2
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

AUDİ Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL

#3
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL

#4
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL

#5
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL

#6
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

PORSCHE Taycan - 3.649.319 TL Taycan 4S - 4.442.010 TL

#7
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Taycan GTS - 5.420.998 TL Taycan Turbo - 6.317.506 TL Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

#8
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL

#9
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL

#10
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL

#11
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

BMW BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL

#12
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL

#13
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL

#14
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL

#15
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.678.500 TL

#16
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

CİTROEN AMİ 6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL

#17
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

DFSK Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL

#18
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

HYUNDAİ KONA 100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL

#19
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

HYUNDAİ IONIQ 5 Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL

#20
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

JAGUAR Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.536.950 TL

#21
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.773.799 TL

#22
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA EV6 Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.072.000 TL

#23
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.220.000 TL

#24
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA NIRO EV Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.415.000 TL

#25
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL

#26
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL

#27
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL

#28
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL

#29
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL

#30
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL

#31
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL

#32
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.865.500 TL

#33
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

MINI COOPER SE MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 915.836 TL

#34
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

RENAULT ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 760.900 TL

#35
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

SKYWELL Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL

#36
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL

#37
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

SUBARI SOLTERA Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL

#38
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Subaru Solterra e-Xclusive - 1.738.487 TL

#39
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL

#40
Foto - Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları

VOLVO XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.636.639 TL

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