2022-09-26 15:45:11 Satışları patladı! İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları
Tüm dünyada olduğu gibi elektrikli araçların kullanımı Türkiye'de de her geçen gün artmaya devam ediyor. ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı. 8 aylık rapora göre, 34 bin 265 adet hibrit ve 3 bin 283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları şu şekilde...