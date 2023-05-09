Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.