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Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

2023-05-09 15:31:24
Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.

#1
Foto - Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

Özellikle son bir yılda ciddi anlamda 'airfryer furyası' yaşandığını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

#2
Foto - Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

"Yağ kullanmanıza gerek kalmadan ya da tariflerinize göre fırçayla çok az yağ sürerek kısa sürede sağlıklı kızartmalar hazırlama imkanı sunan bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Son dönemde airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor.

#3
Foto - Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

Öte yandan, restoran ve kuaföre gitmeden bu alanlardaki ihtiyaçlarımızı evde halledebilme imkanı sunan saç şekillendirici ve mikser gibi ürünlerde de gözle görülür artış var. Ayrıca, cam ürünlerinde ve kupalarda da yoğunluk yaşanıyor."

#4
Foto - Satışlarda patlama yaşanıyor: Türkiye'de airfryer çılgınlığı!

Öksüz, düğün alışverişlerinde geçmişe göre online talebin arttığını belirterek, çiftlerin artık tek noktadan alışveriş yapmak istediğini, bu nedenle markaların düğün paketlerine ağırlık vermeye başladığını söyledi.

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