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Hayat-Aktüel
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Satışa sundular! Denetimde ele geçirildi

2022-02-21 16:22:19
Satışa sundular! Denetimde ele geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde ele geçirilen yarım ton küflenmiş hurma imha edildi.

#1
Foto - Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bir seyyar satıcıda piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü yaptı. Kontrolde hurmaların küflü olduğunu belirleyen ekipler, tablada bulunan yarım ton hurmaya el koydu. Hurmalar imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bir seyyar satıcıda piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü yaptı. Kontrolde hurmaların küflü olduğunu belirleyen ekipler, tablada bulunan yarım ton hurmaya el koydu. Hurmalar imha edildi.

#2
Foto - Ekipler, kısa süre önce de kentte 6 ton küflenmiş hurma ele geçirmişti.

Ekipler, kısa süre önce de kentte 6 ton küflenmiş hurma ele geçirmişti.

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