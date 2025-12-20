  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Yoğurdu artık soflarımızın baştacı yapmaya hazır olmamız gerekiyor.

#1
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Özellikle bu soğuk kış günlerinde pek çok hastalığa kalkan olan, sindirimi kolaylaştıran ve kolesterol emilimini minimuma indiren yoğurt, önemli bir besin kaynağı olmasıyla bilinir. Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan ve faydası saymakla bitmeyen yoğurdu, evde yalnızca 2 malzeme ile kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...

#2
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Tarihsel anlamda 6 bin yıldır, yoğurt üretilip tüketildiği tahmin ediliyor. Yoğurt adı Türkçe'dir ve neredeyse tüm dillerde adı aynıdır. Bu sebeple milli yiyeceklerimizden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yoğurt kelimesinin ilk olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından 'Divanı Lügat'üt Türk'te kullanıldığını tespit edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yoğurt oldukça değerliymiş ve saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağı imiş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman, Fransa kralının hastalandığı bir dönemde yoğurdu kendisine ilaç olarak göndermiş. Bakterileri öldürücü özelliği nedeniyle yoğurt, Fransa kralını hemen ayağa kaldırmış. Buradan yola çıkarak, Amerika'nın bile daha sonraki yıllarda tanıştığı yoğurt; ilaç olarak tüketilme özelliğini korumuş ve 1900'lerin başında eczanelerde pastörize olarak satılmış.

#3
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Yoğurt; saf olarak tüketilmesinin yanında, dünyada yaygın olarak kullanım şekli meyveli yoğurt formundadır.

#4
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Ancak hangi formda tüketiliyor olursa olsun faydaları saymakla bitmeyecek derecede çoktur.

#5
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Bakterileri, bağırsaktaki mikropları öldürür. Karaciğere, cilt hastalıklarına, damar sertliğine iyi gelir. Uyku vericidir. Sinir hastalıklarında, kandaki kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir.

#6
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırır.

#7
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

YOĞURT FIRINDA MAYALANIR MI?

#8
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Sabah'a göre; Fırını 50 derecede 10-15 dakika çalıştırıp kapattığımızda, mayaladığımız yoğurtları da üzerlerini kapatmadan fırının içine yerleştirirsek, 4-4.5 saat beklemenin sonunda şahane kıvamlı bir yoğurt elde edebiliriz.

#9
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Fazla sallamadan hemen buzdolabına koyup soğutursak, yedi saatin sonunda kapaklarını kapatıp istediğimiz zaman kullanabiliriz. Bu usulde oda sıcaklığında mayalarken olduğu gibi her tarafını kapatıp battaniyeler ile sarıp sarmalamaya gerek yok.

#10
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

EV YAPIMI YOĞURT MALZEMELER 1 lt. organik inek sütü 1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt

#11
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

PÜF NOKTALARI Yağlı süt her zaman daha iyi sonuç verir, yoğurdunuzun kıvamı daha koyu olur. Paket sütlerle mayalanan yoğurtlar her zaman tutmayabilir, günlük ve açık süt ile mayalanan yoğurt diğerine nazaran hem daha lezzetli, hem de kıvamı daha yoğun oluyor. Yazın yoğurt mayalıyorsanız, üzerini az örtmek lazım ki yoğurdunuz sulanmasın ve ekşimesin.

#12
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Mayalama işlemi esnasında, mayanın içine katılacak şeker mayalandırmayı hızlandırır, eklenecek tuz ise ekşimeyi geciktirir. YAPILIŞI: Öncelikle sütü maksimum 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz ve serçe parmağımızla ısıyı kontrol ediyoruz. Buradaki kriterimiz parmağımızın yanmaması ancak sıcak bir ısı hissedilmesi. Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz. Daha sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerini iyice kapatıp kalın bir örtü havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz.

#13
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

NOT: Sütü mayalarken eğer elimizde başka bir yoğurt yok ise bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cesedimi yakın' diye Özdemir İnce şimdi de 'halimiz duman' demeye başladı! Erdoğan'dan yardım istedi
Gündem

'Cesedimi yakın' diye Özdemir İnce şimdi de 'halimiz duman' demeye başladı! Erdoğan'dan yardım istedi

Geçmişte 'Cenaze namazı kılmayın, cesedimi yakın' çıkışıyla öne çıkan Cumhuriyet'in ateist yazarı Özemir İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er..
Polislere ateş açıldı
Gündem

Polislere ateş açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı...
AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı
Gündem

AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa ger..
İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
Gündem

İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak asıl dikkat çeken gelişme yılbaşı gecesi için geldi. Meteo..
MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!
Gündem

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratları sert bir dille eleştirerek "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tez..
Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23