2024-01-28 15:39:34 Şaşkına çeviren olay Ankara’da yaşandı! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Karısı, duş almayan kocasına bakın ne yaptı
Ankara'da yaşayan A. Y., eşi C. Y.'nin duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı. Boşanma davasına tanık olarak duş almadığı iddia edilen kocanın mesai arkadaşları geldi. Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.