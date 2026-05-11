  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu’dan herkesi ters köşe yapan “ABD” çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi Dünyanın en faydalı sebzesi: Karaciğeri temizliyor! Meğer böyle yapıyormuş! Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok! Duyan şaşkın Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu Erdoğan 30 yıl garanti vermişti... Suudi Arabistan’dan olay Türkiye hamlesi! Dünyanın en büyüğü Aramco sahaya iniyor İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Türkiye'nin savunma alanındaki başarısını analiz eden komşu basını, "Ülkemiz aleyhine ezici fark" değerlendirmesini yaptı.

#1
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda gerçekleştirdiği büyük dönüşümü mercek altına aldı. Analizde, Ankara'nın özellikle İHA/SİHA üretimi, zırhlı araçlar ve seri üretim kapasitesi sayesinde küresel ölçekte önemli bir savunma aktörüne dönüştüğü vurgulandı.

#2
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Haberde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma sanayii farkının giderek büyüdüğü belirtilirken, bu durum "Atina aleyhine ezici fark" sözleriyle değerlendirildi.

#3
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Business Daily'nin analizinde, Türkiye'nin savunma sanayiinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladığı ifade edildi. Özellikle Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı platformlarının Ukrayna, Libya ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde aktif şekilde kullanıldığına dikkat çekildi.

#4
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Haberde, bu süreçte Türkiye'nin yalnızca teknoloji üretmediği, aynı zamanda sahada gerçek operasyonel deneyim kazandığı belirtildi. ASELSAN ve Roketsan gibi şirketlerin de elektronik harp sistemleri, füze teknolojileri ve deniz platformlarında Türkiye'nin kapasitesini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

#5
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Yunan basınındaki analizde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin uzun yıllara dayanan planlı bir sürecin sonucu olduğu ifade edildi. Özellikle 2005 sonrası dönemde sektörün hızlı bir dönüşüm yaşadığı vurgulandı. Eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Tasos Giannitsis'in çalışmalarına atıf yapılan haberde, Türkiye'nin savunma üretim geleneğinin tarihsel olarak güçlü bir altyapıya sahip olduğu belirtildi. Analizde, Türkiye'nin bugün İHA'lar, zırhlı araçlar, mühimmat ve deniz platformları gibi alanlarda Avrupa'daki birçok ülkeden daha hızlı ve yüksek ölçekli üretim kapasitesine ulaştığı ifade edildi.

#6
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Business Daily, Yunanistan'da yerli İHA projelerinin uzun süredir tartışılmasına rağmen henüz seri üretim aşamasına geçilemediğini yazdı. Türkiye'nin ise aynı süreçte geniş bir İHA ailesi geliştirdiği, bu sistemleri ihraç ettiği ve sahada aktif olarak kullanarak hem teknik deneyim hem de uluslararası görünürlük kazandığı belirtildi.

#7
Foto - Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Haberde, Türkiye'nin savunma alanında yalnızca askeri kapasite değil, bu kapasiteyi destekleyen güçlü bir üretim ve sanayi ekosistemi kurduğu değerlendirmesine yer verildi. KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Ne biliyırdun YUNAN,fark attığımızı SUNAN.
TÜM YORUMLARA GİT
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı
Gündem

"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı

Muhittin Böcek’in oğlundan gelen 1 milyon euroluk rüşvet itirafı, Seyit Torun’un odasından fışkıran gizemli 50 bin doları yeniden gündeme ge..
Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan
Gündem

Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan

Ankara, Gazze’de akan kanı durdurmak ve bölgedeki insani trajediye son vermek adına diplomasi ve istihbarat trafiğinin merkezi oldu. Dışişle..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23