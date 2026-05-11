Komşudan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye ezici fark attı

Yunan basınındaki analizde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin uzun yıllara dayanan planlı bir sürecin sonucu olduğu ifade edildi. Özellikle 2005 sonrası dönemde sektörün hızlı bir dönüşüm yaşadığı vurgulandı. Eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Tasos Giannitsis'in çalışmalarına atıf yapılan haberde, Türkiye'nin savunma üretim geleneğinin tarihsel olarak güçlü bir altyapıya sahip olduğu belirtildi. Analizde, Türkiye'nin bugün İHA'lar, zırhlı araçlar, mühimmat ve deniz platformları gibi alanlarda Avrupa'daki birçok ülkeden daha hızlı ve yüksek ölçekli üretim kapasitesine ulaştığı ifade edildi.