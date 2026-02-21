  • İSTANBUL
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

Erzincan'ın Tecan ilçesinde vatandaşlar kaymakam Neslihan Kısa Duman için sokaklara döküldü, yürüyüş düzenledi. O anlar gündeme oturdu.

#1
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

17 Şubat’ta Erzincan’ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla gerçekleştirilen kortej sırasında, Kaymakam Duman’ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

#2
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman’ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görülmüş, görüntülerin paylaşılmasının ardından çeşitli eleştiriler yapılmıştı.

#3
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

Görüntülerin ardından azılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirterek, paylaşılan videonun programın yalnızca bir kesitini yansıttığını ifade etti. Durumu fark ettiği anda şemsiyeyi alarak kendisinin taşıdığını aktaran Duman, "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

#4
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

Açıklamanın ardından Tercan’da bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. "Dik dur eğilme, Tercan halkı seninle" sloganları atan grup, Kaymakam Duman’a destek verdi.

#5
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

Yürüyüş sırasında tekbir sesleri yükselirken atlar üzerinde kaymakama destek veren vatandaşlar dikkat çekti. Yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

#6
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

İşte o anlar...

#7
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

İşte o anlar...

#8
Koruma polisi kaymakama şemsiye tutmuştu! Halk sokaklara indi, yürüyüşe başladı

İşte o anlar...

