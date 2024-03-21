2024-03-21 10:50:31 Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekibe karşı alınan galibiyetin ardından istenmeyen olaylar yaşansa da Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Bu sırada ise gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'yu dahi unutturacak golcü yıldız için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…