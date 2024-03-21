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Spor
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Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

2024-03-21 10:50:31
Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekibe karşı alınan galibiyetin ardından istenmeyen olaylar yaşansa da Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Bu sırada ise gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'yu dahi unutturacak golcü yıldız için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Bir yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Kanarya, son 16 turunda Belçika ekibi U.S. Gilloise'yi eledi.

#2
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Çeyrek finalde ise Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

#3
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Bordo-mavili ekip karşısında alınan 3-2'lik sonuç sonrasında puanını 79 yapan Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.

#4
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Trabzonspor maçının ardından yaşanan istenmeyen olaylara rağmen milli araya moralli giren Kanarya, kalan süreci de en iyi şekilde noktalamak istiyor.

#5
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Ali Koç ve yönetimi, Edin Dzeko'yu dahi unutturacak bir dünya yıldızıyla ilgileniyor.

#6
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

İşte ses getirecek transferin tüm detayları…

#7
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyilerinden birisi olan Dzeko'nun sezon sonunda ayrılık ihtimali bulunuyor.

#8
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Bu ihtimali göz önüne alan sarı-lacivertli kulüp, yerini yine bir dünya yıldızıyla doldurmanın peşinde.

#9
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Fotomaç'ın haberine göre; Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması halinde Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin ilk tercihi olacak.

#10
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'dan Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.

#11
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.

#12
Foto - Şaşırtan sonucu duyurdular: Hiç hesapta olmayan forvet çıkışı! Türkiye’nin kapısını çaldılar!

Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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