Şaşırtan hamle! Eczacıbaşı ünlü tuvalet kağıdı üreticisini satın aldı

Fas tüketicisinin yenilikçi ve kaliteli ürünlere yönelik artan talebini, Selpak’ın üç katlı temizlik kağıdına gösterdiği ilgide çok açık bir şekilde gözlemledik. Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr’in kağıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz. Jeesr Industries, Pandoo, Dalaa by Wooly ve Sany gibi güçlü temizlik kağıtları markalarını yaratan ve Fas pazarında temizlik kağıtları kategorisinin lider şirketi konumunda yer alıyor. Şirketin temizlik kağıdı üretim makinesi ve çevrim tesisleri, Faslı tüketicilerin artan tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve mendil talebini karşılamak üzere üretim kapasitemizi daha da genişletmemizi sağlayacak. İki şirketin entegrasyonunu tamamladıktan sonra Fas’a yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.