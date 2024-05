17. yüzyılda Fransızlar meşhur Şanzelize Caddesi'ni ağaçlandırmak istediler ve uzun araştırmalar sonucunda elektrik çekmediği için at kestanesinde karar kıldılar. ???? Avrupa'da olmadığı için Osmanlı'dan istenen ve Sultan I. Ahmed'in emri ile gönderilen at kestaneleri bugün hala Paris'i süslüyor. Paris'in meşhur ağaçları esasında İstanbul'dan gitme at kestaneleri.