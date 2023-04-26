SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiperane devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan subay ve astsubaylar arasından seçiliyor. Yetenekli askerlerden oluşan birlik, farklı harekat şartlarında denizde ve karada her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatın zararsız hale getirilmesi konusunda dünyanın bir numaralı askerleri arasında yer alıyor. SAS timleri kıyı, iç sularda, kara sularında, denizlerde, sınır ötesi ve sınır dışı harekatlarında karşılaşılan her türlü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve şüpheli cisme müdahale ediyor.