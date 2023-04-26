  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

2023-04-26 12:10:05
SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma (SAS) komandoları helikopter destekli denizde mayını zararsız hale getirme eğitimi gerçekleştirdi. Farklı harekat şartlarında her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatı zararsız hale getirme konusunda uzman olan SAS komandoları kabiliyetleriyle dikkat çekti. Denizde sürüklenen mayına müdahale eden komandolar, mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesini sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.

#1
Foto - SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiperane devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan subay ve astsubaylar arasından seçiliyor. Yetenekli askerlerden oluşan birlik, farklı harekat şartlarında denizde ve karada her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatın zararsız hale getirilmesi konusunda dünyanın bir numaralı askerleri arasında yer alıyor. SAS timleri kıyı, iç sularda, kara sularında, denizlerde, sınır ötesi ve sınır dışı harekatlarında karşılaşılan her türlü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve şüpheli cisme müdahale ediyor.

#2
Foto - SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

SAS Timleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım, Pençe Kilit gibi harekatlarda da görev alarak, yüzlerce El Yapımı Patlayıcının ve mühimmat zararsız hale getirilmesini sağladı. Sualtındaki tespit edilen patlayıcı maddelere ve mühimmatlara müdahale konusunda uzman olan SAS Komandoları, değişen şartlara hızlı bir şekilde ayak uyduruyor. SAS komandolarının soğukkanlılıkla mayına müdahale edişleri dikkat çekti.

#3
Foto - SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

SAS Komandolarından nefes kesen sürüklenen deniz mayınını zararsız hale getirme eğitimi SAS Komandoların gerçekleştirdikleri mayın zararsız hale getirme eğitimi nefes kesti. SAS Komandoları eğitim çerçevesinde denizde sürüklenen mayına müdahale etti. Helikopter yardımıyla mayının bulunduğu bölgeye ulaşan SAS Komandoları, helikopterden denize atlayarak sürüklenen mayına soğukkanlılıkla ve kontrollü bir şekilde yaklaştı. Sürüklenen mayına patlayıcı yerleştiren komandolar, helikopterdeki vinç yardımıyla denizden alındı.

#4
Foto - SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

#5
Foto - SAS Komandolarından nefes kesen özel mayın eğitimi

Daha sonra mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesi sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
Gündem

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve karayoluyla Etiyopya'nın baş..
Alman devi Mercedes’ten flaş karar! Tamamen çekildiler! Tüm dünyaya duyurdular
Dünya

Alman devi Mercedes’ten flaş karar! Tamamen çekildiler! Tüm dünyaya duyurdular

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi. ..
NASA'nın yok artık dedirten sözleri: Uzay aracı InSight, Mars’ta sismik dalgaları ilk kez saptadı! Yayınladı
Teknoloji

NASA'nın yok artık dedirten sözleri: Uzay aracı InSight, Mars’ta sismik dalgaları ilk kez saptadı! Yayınladı

NASA'nın Mars'a sismik araştırma için gönderdiği InSight uzay aracının, kızıl gezegendeki sismik dalgaları ilk kez saptadığı belirtildi. NAS..
Siyasete mola verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Gündem

Siyasete mola verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda rahatsızlanarak ..
Yerli otomobil TOGG Yozgat'ta görücüye çıktı
Aktüel

Yerli otomobil TOGG Yozgat'ta görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Yozgat'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.
Almanlar şaştı kaldı! Tüm sonuçlarında: Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle kapattı, gündem oldu
Dünya

Almanlar şaştı kaldı! Tüm sonuçlarında: Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle kapattı, gündem oldu

Avrupa borsaları günü, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle Almanya hariç düşüşle tamamladı. Öte yandan Almanya'da federal hükümet ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23