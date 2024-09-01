Sarsılmaz Silah Kuleleri global arenada!

Sarsılmaz’ın Best Grup’un Silah Kuleleri birimini bünyesine katmasıyla kurulan BEST Savunma tarafından üretilen Uzaktan Kumandalı Silah Kuleleri, dünyadaki muadillerine göre birçok üstün özelliğe sahip bulunuyor. Sarsılmaz’ın, “savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisinin bir ürünü olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) Sarsılmaz bünyesinde üretilen SAR 127 MT, SAR 762 MT, SAR 556 MT, 20, 25 ve 30 mm silahlarla entegre edilmiş bir şekilde tedarikçilere sunuluyor. UKSS, savunma sanayinde tüm dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu özellikler taşımasıyla da muadillerinden ayrılarak, daha geniş bir yelpazeye hizmet verme imkanını sunuyor. Sarsılmaz’ın Uzaktan Komutalı Silah Kulesi lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Silah Kuleleri ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlarıyla da öne çıkıyor. UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında fark yaratıyor. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli silahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.