Bolu’yu uçkur düşkünü Tanju mu yönetiyor!.. Belediye bütçesi Özcan’ı aklamaya ayrıldı… Bakanlık göreve!

Yalnızca rüşvet ve özel hayat skandallarıyla değil, halkın dini duygularının istismar edilmesiyle de sarsılan süreçte "Kurban Bağışı" dosyası en çok ses getiren başlıklardan biri oldu. İddialara göre, Bolu Belediyesi’nin organizasyonuyla ihtiyaç sahipleri için toplanan kurban hisse bedellerinin bir kısmının, resmi kayıtlara girmeden farklı hesaplara aktarıldığı ve "organizasyon gideri" adı altında buharlaştırıldığı öne sürülüyor. Hayırsever vatandaşların bağışlarının, şahsi harcamalar veya siyasi reklam çalışmaları için kullanıldığına dair müfettiş raporlarına yansıyan bulgular, dosyada "dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" şüphesini de beraberinde getirdi.