Sarı-kırmızılılarda değişim sinyali: Tecrübeli isim kadro dışı kalabilir
Bolu'yu uçkur düşkünü Tanju mu yönetiyor!.. Belediye bütçesi Özcan'ı aklamaya ayrıldı… Bakanlık göreve!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bolu’yu uçkur düşkünü Tanju mu yönetiyor!.. Belediye bütçesi Özcan’ı aklamaya ayrıldı… Bakanlık göreve!

Bolu’da sular durulmuyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın afişlerinin şehrin göbeğine asılması büyük tepki çekti.

Şehrin en kalabalık cadde ve kavşaklarında beliren afişleri gören vatandaşlar isyan etti. Tutuklu bulunmasına rağmen görsellerinin hala sokakları süslemesi, halk arasında "Bolu’yu hala o mu yönetiyor?" sorularının sorulmasına neden oldu.

Bolu halkının vergilerinin şehirdeki sorunlar değil, hakkında ağır suçlamalar bulunan Tanju Özcan’ın imajını tazelemek ve onu "aklamak" için harcanması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Hukuki süreci devam eden ve rüşvet suçlamasıyla cezaevinde bulunan bir ismin propaganda niteliğindeki afişlerinin kaldırılması için gözler İçişleri Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın, kamu vicdanını yaralayan bu afişleri toplatması bekleniyor.

Tanju Özcan hakkındaki iddialar sadece rüşvet ve irtikap ile sınırlı kalmadı. Görevden alınma sürecinde ortaya çıkan "metres" haberleri ve özel hayatına dair sarsıcı iddialar, yolsuzluk dosyalarıyla birleşince Bolu'da taşlar yerinden oynadı.

İddianameye yansıyan bilgilere göre Özcan, bir belediye çalışanı ile yaşadığı özel yazışmaların ele geçirilmesi sonucu 20 milyon liralık bir şantajın hedefi oldu. Bu süreçte Özcan hem "şikayetçi" hem de kadına baskı kurduğu iddiasıyla "şüpheli" sıfatıyla dosyada yer alıyor.

Nisan 2026’da görülen duruşmalarda mağdur sıfatıyla ifade veren belediye çalışanı Öznur Ç., Özcan'ın kendisini işiyle tehdit ederek ilişkiye zorladığını öne sürdü. Medya organlarına yansıyan ifadelerde, özel buluşmalar sırasında Özcan'ın şoförünün de orada bulunduğu ve yaşananlara şahitlik ettiği iddia edildi.

Savcılık dosyasına giren 100'den fazla mesajda, makamın ağırlığıyla bağdaşmayan cinsel içerikli ifadelerin ve baskı kurmaya yönelik söylemlerin bulunduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda en çok tartışılan iddialardan biri de, öğrencilere burs vermek amacıyla toplanan paraların, bu özel hayat skandallarını örtbas etmek ve şantajcıları susturmak için kullanılıp kullanılmadığı yönünde. Bu durum Bolu halkında büyük bir hayal kırıklığı ve tepki dalgasına yol açmış durumda.

Yalnızca rüşvet ve özel hayat skandallarıyla değil, halkın dini duygularının istismar edilmesiyle de sarsılan süreçte "Kurban Bağışı" dosyası en çok ses getiren başlıklardan biri oldu. İddialara göre, Bolu Belediyesi’nin organizasyonuyla ihtiyaç sahipleri için toplanan kurban hisse bedellerinin bir kısmının, resmi kayıtlara girmeden farklı hesaplara aktarıldığı ve "organizasyon gideri" adı altında buharlaştırıldığı öne sürülüyor. Hayırsever vatandaşların bağışlarının, şahsi harcamalar veya siyasi reklam çalışmaları için kullanıldığına dair müfettiş raporlarına yansıyan bulgular, dosyada "dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" şüphesini de beraberinde getirdi.

