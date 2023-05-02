2023-05-02 22:07:53 Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber
Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan sarımsak, yemeklere lezzet verdiği kadar binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor. Soğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsak sütle bir araya geldiği zaman sağlık açısından inanılmaz etkilere sahip oluyor. Yiyecekleri uzun süre taze tutmak için buzdolabına koyuyoruz. Ancak buzdolabına konulan yanlış yiyecekler hem sağlığı hem de yiyeceklerin tadını mahvediyor. İşte uzmanlara göre buzdolabına asla konulmaması gereken yiyecekler...