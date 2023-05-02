Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

Peki doğal antibiyotik etkisi veren bu ikilinin vücuduna nasıl bir faydası vardır? İşte sarımsaklı süt hakkında detaylar... Birçok hastalığa fayda sağlayan ve vücudu koruma altına alan sarımsak, doğal bir antibiyotik etkisine sahiptir. Süt ise kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin bir içecektir. Peki bu ikiliyi bir araya getirmeyi hiç düşündünüz mü? Sarımsak ve süt birlikte tüketildiğinde yararı iki katına çıktığını uzmanlar açıkladı. SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR ! Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz sarımsaklı sütün faydaları ise saymakla bitmiyor. - Kalp ve damar hastalıkları için kalkan görevi gören bu ikili aynı zamanda kolesterolü düşürmektedir. Geceleri uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek daha rahat uyumanızı sağlayacaktır. Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynamaktadır.