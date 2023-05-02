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Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

2023-05-02 22:07:53
Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan sarımsak, yemeklere lezzet verdiği kadar binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor. Soğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsak sütle bir araya geldiği zaman sağlık açısından inanılmaz etkilere sahip oluyor. Yiyecekleri uzun süre taze tutmak için buzdolabına koyuyoruz. Ancak buzdolabına konulan yanlış yiyecekler hem sağlığı hem de yiyeceklerin tadını mahvediyor. İşte uzmanlara göre buzdolabına asla konulmaması gereken yiyecekler...

#1
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

Yiyecekleri pazardan, marketten aldığınız gibi buzdolabına kaldırıyorsanız hata yapıyor olabilirsiniz. Ancak her yiyeceğin buzdolabına giremeyeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Daha uzun süre taze kalır diye buzdolabına koyduğumuz yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek hem sağlığı hem de yemeklerin tadını mahvediyor. İşte buzdolabına konulunca tadı bozulan yiyecekler...

#2
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

PATATES- Patates en lezzetli sebzelerden olsa da sağlık için göründüğü kadar masum değil. Çok çabuk bir şekilde bozulan patatesin içerisinde nişasta buzdolabının soğuğu nedeniyle şekerleniyor. Bu da patatesin pütürlü olmasına yol açıyor. Bazı kaynaklara göre patates buzdolabında saklandığında kanserle bağlantılı olan akrilamid oluşturmak için amino asitlerle reaksiyona girebilir. SARIMSAK- Hastalıklarla savaşmasıyla bilinen doğal antioksidan sarımsak, buzdolabında 2 günden fazla kaldığında bakteri üretmeye başlıyor.

#3
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

DOMATES - Domatesi buzdolabında saklamak en sık yapılan yanlış arasında bulunuyor. Yapısı gereği sulu olan domates buzdolabındaki soğuk hava nedeniyle bozulabiliyor. Domatesin kabuğu kırıştıktan sonra bakteri üreterek sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor. BAL- Oldukça yüksek fiyata alınan balların erkenden bozulma riski birçok kişiyi tedirgin ediyor. Bu nedenle ballar buzdolabında saklanıyor. Ancak balın son kullanma tarihi neredeyse hiç yoktur. Buzdolabına konulan bal kristalize olarak şekerleniyor. Bu da istenmeyen görünümlere ve tada sebep oluyor.

#4
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

KAHVE - Kahvenin bayatlaması tüm kahve keyfini alıp götürüyor. Bu nedenle kahvenin daha taze olacağı düşüncesiyle genellikle buzdolabına konuluyor. Ancak soğuk ve nem kahvenin lezzetinin bozulmasına yol açıyor. Kahvenin tazeliğini uzun süre korumak için cam kavanozda serin bir yerde saklamanız gerekiyor. FESLEĞEN- Nefis pesto sosunun vazgeçilmezi olan mis gibi kokan fesleğen dolaba girdiğinde tüm bu özelliklerini kaybediyor. Buzdolabındaki soğuk fesleğenin hızlıca solmasına neden oluyor. Bu nedenle fesleğinin bir bardak suyun veya kabın içerisinde beklemesi en doğru saklama şekli.

#5
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

MUZ - Muzları buzdolabına koymak onların olgunlaşmasını engelliyor. AVOKADO- Salataların vazgeçilmezi olan ve son yıllarda tüketiminde büyük artış görülen avokado da yanlış saklanan yiyecekler arasında bulunuyor. Buzdolabına konulan avokadonun tadı değişiyor ve olgunlaşamıyor.

#6
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

Peki doğal antibiyotik etkisi veren bu ikilinin vücuduna nasıl bir faydası vardır? İşte sarımsaklı süt hakkında detaylar... Birçok hastalığa fayda sağlayan ve vücudu koruma altına alan sarımsak, doğal bir antibiyotik etkisine sahiptir. Süt ise kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin bir içecektir. Peki bu ikiliyi bir araya getirmeyi hiç düşündünüz mü? Sarımsak ve süt birlikte tüketildiğinde yararı iki katına çıktığını uzmanlar açıkladı. SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR ! Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz sarımsaklı sütün faydaları ise saymakla bitmiyor. - Kalp ve damar hastalıkları için kalkan görevi gören bu ikili aynı zamanda kolesterolü düşürmektedir. Geceleri uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek daha rahat uyumanızı sağlayacaktır. Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynamaktadır.

#7
Foto - Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor! Bir diş sarımsak: Bunu yapanlara kötü haber

Astım ve öksürüğe iyi gelmesiyle bilinen sarımsak sütü, tedavi sürecine katkı sağlamaktadır. Özellikle astım hastalarının bu karışımı günde bir defa tüketmesi önerilmektedir. Doğal antibiyotiktir. Süt ise en az sarımsak kadar yararlı bir besindir. Kalsiyum açısından çok zengindir. Karaciğerin toksinlerinden arınmasına yardımcı olmakla birlikte karaciğerde oluşabilecek yağlanma ve rahatsızlıklara karşıda fayda sağlamaktadır. SARIMSAK SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR 2 bardak sütün içine 1 bardak su konulduktan sonra iri iri doğranmış 10 adet sarımsağı ekleyin ve orta ateşte kaynatın. Kaynayan karışım ocaktan alındıktan sonra tüketebilirsiniz. İsteğe göre içine bal ilave ederekte içebilirsiniz.

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